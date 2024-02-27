Yeni nesil Nintendo Switch'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaklaşmakta olan konsolun ne zaman piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Yeni nesil Switch'in bazı özellikleri de paylaşıldı.

Dünyanın en popüler el konsolu üreticisi olarak rüştünü ispatlayan Nintendo ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Japonya'nın en büyük haber kaynaklarından Nikkei Asia, bir sonraki Switch konsolunun ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Eğer bu iddia gerçekse yeni Nintendo Switch, birkaç yıl sonra aramızda olacak.

2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo Switch için yenileme zamanı çoktan geldi. Ancak şirket, bugüne kadar herhangi bir adım atmadı. Gelen son haberlerse artık bu durumun değişeceğini gözler önüne seriyor. Peki yeni nesil Nintendo Switch, hangi tarihte piyasaya sürülecek?

Yeni Switch, Mart 2025'te piyasaya sürülebilir

*Konsept tasarım.

Nikkei Asia'nın iddiasına göre yeni nesil Switch, orijinal modele benzer bir tasarımda olacak. Ayrıca bu konsolun daha büyük bir ekranla donatılacağı konuşuluyor. Ve tabiki kaput altında, daha iyi performans veren donanım üyeleri bulunacak. Nintendo'nun gerçekleştireceği lansman, tüm bu özelliklerin netleşmesini sağlayacak.

Sektör kaynakları, yeni nesil Switch'in bu yıl piyasaya sürülebileceğini düşünüyorlardı. Ancak Nintendo, planlarını ertelemiş gibi görünüyor. Bunun nedeniyle ilgili de bazı iddialar var. Edinilen bilgilere göre Nintendo, geliştiricilere daha fazla zaman verebilmek için böyle bir karar aldı. Ayrıca Nintendo Switch'in 2017'deki lansmanı, siparişlere yetişilememesi nedeniyle zorlu geçmişti. Firmanın yine aynı şeyleri yaşamamak için böyle bir karar aldığı konuşuluyor.