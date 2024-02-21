Nintendo Switch'e Gelecek İlk Xbox Özel Oyunları Belli Oldu

Nintendo bu yılın ilk Direct etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, geçen hafta Switch'e geleceği duyurulan Xbox özel oyunlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Xbox, geçen hafta üç büyük yöneticisinin de katıldığı bir video podcast yayımlamıştı. Bu videoda, dört Xbox özel oyununun PlayStation 5 ve Nintendo Switch’e geleceği ifade edilmişti. Bazı iddialar olsa da bu oyunların neler olacağı resmen açıklanmamıştı.

İlk resmî açıklama Nintendo tarafından geldi. Şirket, bugün gerçekleştirdiği yılın ilk Nintendo Direct etkinliğinde Switch’e gelecek ilk Xbox özel oyunlarını duyurdu. Açıklama, iddiaların doğru olduğunu gösterdi.

Grounded ve Pentiment Nintendo Switch’e gelecek

Açıklamada gelecek iki oyuna yer verildi. Buna göre Siwtch’te göreceğimiz ilk Xbox oyunları, Pentiment ve Grounded olacak. 2 boyutlu bir RPG ve macera oyunu olan Obisidian imzalı Pentiment, yarın (22 Şubat) Switch oyuncuları için sunulacak.

Yine Obsidian tarafından geliştirilen bir oyun olan Grounded ise 16 Nisan 2024’te Nintendo Switch için çıkış yapacak. Bir deney nedeniyle küçülmüş karakterleri oynadığımız co-op türündeki Grounded, bu karakterlerin böcekler ve bitkiler arasında hayatta kalmaya çalışmasını konu ediniyordu.

Nintendo’dan diğer iki oyunla ilgili bir açıklama gelmemişti. Ancak Microsoft, bugün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklamada sadece bu iki oyunu Switch'te göreceğimizi duyurdu. PlayStaiton ise dört Xbox oyunu alacak.

PlayStaiton'a gelecek Xbox oyunları hakkındaki detaylar için:

Xbox'ın geçen hafta yaptığı duyurular için