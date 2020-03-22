Polonya'dan Karantinadaki Öğrencilere Minecraft Sunucusu

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Polonya’da da insanlar 14 günlük zorunlu karantinada bulunuyor. Bu insanların önemli kısmını da öğrenciler oluşturuyor. Polonya Hükümeti onlar için bir Minecraft sunucusu kuracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede okullarda eğitime önce ara verildi, sonra da eğitim sanal ortama taşındı. Öğrenciler de izolasyon süreçlerine katılmaya başladı. Polonya da bu sürecin yaşandığı ülkelerden biri oldu.

Ülkenin Dijitalleşme Bakanlığı, karantina süresince evinden dışarı çıkamayan öğrenciler için bir Minecraft sunucusu açılacağını açıkladı. Böylece öğrenciler, evde kaldıkları sürede keyifli vakit geçirebilecek.

Öğrencilere eğlenceli eğitim öğretim

Polonya hükümeti öğrencilere sadece Minecraft sunucusu açıp oyun oynamalarını beklemeyecek. Aslında oyun, Grarantanna adlı daha geniş bir çevrimiçi aktiviteler paketinin de bir parçası. Amacı ise öğrencilerin eğlenmesini ve eğitimden de geri kalmamasını sağlamak. Sistemde tarihi testler, mantık bulmacaları, mantık oyunları ve hatta rol yapma oyunları için de modüller bulunuyor.

Grarantanna Minecraft sunucusunda öğrenciler, tarihi binaların kopyalarını üretmek için yaratıcı modda kıyasıya mücadele edecek. Öğrenciler bu modda sonsuz kaynak kullanabilecek. Bugün başlayan etkinlik, 27 Mart’ta sona erecek.

Sunucuya katılmak için gerekenler ise Minecraft oyununun orijinal bir kopyası ve Polonya öğrenci kartı. Bir defa sunucuya girdikten sonra da uyulması gereken davranışlara dair bir liste var.

Öğrenciler kendi oyunlarını yapacak

Grarantanna programında ayrıca 5 günlük bir oyun geliştirme etkinliği de yer alıyor. Beş günlük bu programda amaç, katılımcıların “promosyon” temasıyla kendi oyunlarını üretmesi. Kazanan oyun etkinliğin sonunda seçilecek. Etkinliğe 19 yaşına kadar olan lise öğrencileri katılabiliyor.

Ülkemizde de öğrencilerin uzaktan eğitim alabileceği bir platform açıklanmış durumda. O platformda da ek aktiviteler yer alacağı belirtilse de bir Minecraft sunucusu elbette ki yok. Polonya bu noktada ilginç bir yol izlemiş gibi görünüyor.