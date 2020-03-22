KKTC’de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Ülkemizde şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, KKTC'de de kendisini ağır şekilde hissettiriyor. KKTC yönetimi, virüsün yayılmasının önüne geçmek için bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Dünya genelinde 318.662 kişinin enfekte olduğu ve 13.672 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını giderek daha da tehlikeli hâle geliyor. Virüsün yayılmasının önüne geçmek için önlemler alan ülkemizde bilindiği üzere son olarak 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Yasağa uymayan kişilere uygulanacak ceza bugün açıklanmış ve ihlalde bulunan kişilere 3.150 TL para cezası verileceği bildirilmişti. Aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan kişilerin de yasak kapsamında olduğuna dikkat çekilmişti.

Virüsün etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de önlemler sıkılaştırılmaya başlandı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yaptığı açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağı ne anlama geliyor?

Kısmi sokağa çıkma yasağını "Bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek" açıklamasıyla duyuran Kudret Özersay, herkesin durumun ciddiyetinin farkına varması gerektiğini söyledi. Uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların sadece market, eczane, akaryakıt istasyonu, hastane ve bankaya gidebilecekleri belirtildi. Yani KKTC vatandaşları bu yerler dışında bir yere gitmek için sokağa çıkamayacak.

Misafirlik, ev ziyareti, sokakta gezmek, piknik, antrenman gibi faaliyetlerin kısmi yasak kapsamında olduğunu açıklayan Özersay, yasağa uymayanların polis tarafından gözaltına alınacağını ve bu kişilerin 24 saat gözaltında tutulabileceğini ifade etti. Aynı zamanda bu kişiler için dava da açılabilecek.

Yasağın kapsamı dışında bırakılan market, eczane, akaryakıt istasyonu, hastane ve bankada çalışan kişilerse faaliyetlerini normal işleyişinde yürütmeye devam edecekler. Alınan bu karardan sonra ülkede koronavirüsün yayılmasının önüne geçilip geçilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.