Porsche, 2026 model 911'in Cerrara ile Targa 4S varyantlarını duyurdu. Yeni otomobiller, orijinal 911'e kıyasla sadece tasarımlarıyla ve 4 tekerden çekiş özellikleriyle ayrılıyorlar. Peki yeni Posche'lerin fiyatları ne kadar?

Alman premium otomobil üreticisi Porsche, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model 911'in 4S modellerini tanıttı. Tasarımlarıyla da özellikleriyle de her zaman olduğu gibi tüketiciyi kendine hayran bırakacak otomobiller, tahmin edebileceğiniz üzere fiyatlarıyla ile can sıkacaklar. Gelin hep birlikte 2026 Porsche 911'in yeni versiyonlarına yakından bakalım.

2026 model Porsche 911'in 4S varyantları, Carrera 4S, Carrera 4S Cabriolet ve Targa 4S olarak piyasaya sürülecekler. Hem tasarım hem de motorlarıyla benzer yapıda olacak otomobillerin en temel farkları, gövde tipleri ve 4S takısı ile gelen 4 tekerden çekiş teknolojisi olacak.

Karşınızda 2026 Porsche 911'in 4S varyantları:

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre yeni 911 varyantları, 473 beygir gücü ve 530 Nm tork üreten 3.0 litrelik çift turbolu motorlardan güç alacaklar. Şanzıman tarafında ise sadece 8 ileri vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman sunulacak. Yeni varyantlarda standart 911'den daha büyük frenler ile sportif egzozlar da tercih edilmiş durumda.

Porsche tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda yeni otomobillerin iç tasarımlarında çok büyük değişimler yapılmadığını görüyoruz. Bu bağlamda; 2026 model Porsche 911'in iç tasarımı, 4S varyantlarda bulunacak. Tam dijital gösterge ekranı ve orta konsoldaki küçük bilgi-eğlence ekranı standart, sportif direksiyon ise opsiyonel olarak satın alınabilecek.

Porsche, yeni otomobillerinin ön sipariş fiyatlarını resmî olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Carrera 4S, 156 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Carrera 4S Cabriolet satın almak isteyenler 170 bin dolar, Targa 4S satın almak isteyenler ise 171 bin dolardan başlayan fiyatları gözden çıkarmak zorunda olacaklar. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre bu fiyatlar şu an için belirlendi. Teslimat tarihlerinde fiyat değişimleri yaşanabilir.