Ferrari Amalfi tanıtıldı

Ferrari, Roma'nın yerine geçecek yeni süper otomobili Amalfi'yi tanıttı. Çift turbolu V8 motordan güç alan otomobil, eşsiz performansı ve ultra şık tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakacak.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari, düzenlediği bir etkinlikte "Amalfi" olarak isimlendirdiği yeni süper otomobilini tanıttı. Birkaç yıl önce tanıtılan Roma'nın yerine geçen otomobil, şık tasarımı ve çift turbolu V8 motoru ile tüketicileri kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2026 model olarak lanse edilen Ferrari Amalfi'ye yakından bakalım.

Ferrari Amalfi, tasarım açısından Roma'ya benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında devasa uzunluktaki kaput bölgesini görüyoruz. LED destekli nispeten ince aydınlatmalara sahip olan otomobil, çoğunluğu kapalı olan bir ızgara tasarımı ile gövdeye gömülü kapı kollarına sahip. Arka kısımda ise LED aydınlatmalar ve dörtlü egzoz çıkışı, dikkatimizi çekmeyi başarıyor.

Karşınızda Ferrari Amalfi

2026 model Ferrari Amalfi'nin iç tasarımı da oldukça şık. Direksiyonun arka kısmında 15.6 inç boyutunda devasa bir dijital gösterge ekranının bulunduğu otomobilde 10.25 inç multimedya ekranını görüyoruz. Yolcu tarafında ise 8.8 inç boyutlu nispeten küçük bir ekran bulunuyor. Hem sürücü hem de yolcu, motor devri ve G kuvveti gibi istatistikleri bu ekranlar üzerinden takip edebilecekler. Orta konsol ise genel anlamıyla boş bırakılmış durumda.

Haberimizin başında bu otomobilde çift turbolu V8 motor olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunu biraz detaylandıralım. Ferrari'nin yeni otomobilindeki V8 motor, 3.9 litrelik bir yapıya sahip. 631 beygir gücü ve 760 Nm tork üreten motorun 0-100 km/s hızlanma süresi 3,3 saniye olarak açıklandı. Ferrari, otomobilin maksimum hızını ise 320 km/s olarak açıkladı. Ferrari Amalfi, sekiz vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirildi.

Ferrari, Amalfi'nin fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Roma, 250 bin dolar civarında bir fiyata sahipti. Hâl böyle olunca sektör kaynakları, Amalfi başlangıç fiyatının 300 bin dolar civarlarında olacağını düşünüyorlar. Şirket, yeni otomobilinin ne zaman satışa çıkacağına ilişkin de bir şey söylemedi.