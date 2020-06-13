Porsche 911 Turbo S’in Saatte 330 Km Hıza Ulaştığı Video

Mart ayında tanıtılan 2021 model Porsche 911 Turbo S, firmanın yeni 992 neslindeki en gelişmiş otomobil olmuştu. Otomobilin gücü otobanda yaptığı hız denemesi ile kanlı canlı önümüze serildi.

Lüks ve performanslı otomobilleri sevenler için Porsche firması her zaman farklı bir yere sahip olmuştur. Firmanın en ikonik serisi ise tartışmasız şekilde 911 serisidir. Yıllara meydan okuyan serinin yeni modelini Mart ayında görmüştük.

Yeni 2021 Porsche Turbo S otomobiller yavaş yavaş sahiplerine ulaştırılıyor. Araçlar sahiplerine ulaştıkça yeni otomobillerle ilgili videolar ve paylaşımlar da geliyor. YouTube kanalı AutoTopNL, otomobilin hız limitini zorladığı bir video paylaştı.

Alman otobanında hız keyfi

Almanya’daki otobanlarda bazı kısımlarda hız limiti bulunmuyor. Özel bir pist kiralamak istemeyen kanal üyeleri de bu yolları yeni otomobili denemek için kullanmaya karar verdi. Otomobili limitlerine kadar zorladıkları videoda 332 km/saat hıza ulaştılar.

2021 Porsche Turbo S, 3.8 litrelik yatay altı silindirli bir motordan güç alıyor. Bu motor 640 beygir güç üretiyor. Ayrıca araca 590 lb-ft çekiş gücü de sağlıyor. Yedi vitesli otomatik şanzımana sahip aracın 0’dan 100’e hızlanması ise yalnızca 2.6 saniye sürüyor. Aracın açıklanan en yüksek hızı ise saatte 330 kilometre.

Videoda aracın hiç de zorlanmadan 300 kilometreyi aşabildiğini görüyoruz. 332 km eşiğini gören sürücü, böylece Porsche tarafından resmi olarak açıkladığı hızı da 2 kilometre kadar aşmayı başarmış oluyor.

2021 Porsche Turbo S’in potansiyeli yüksek

Otomobil piyasaya çıkalı çok uzun bir zaman olmadı. Gelecekte bu otomobilden daha fazla güç elde etmenin yolunu bulacak başka yapımcılar da olacaktır. TechArt, daha önce 991 neslinden bir 911 Turbo S’in motorundan 770 beygir güç almayı ve otobanda 341 kilometre hıza ulaşmayı başarmıştı. Bu araçta limit daha da yukarı çekilebilir.

Öte yandan videoyu izlediğimizde aracın oldukça dengeli ve sarsıntısız bir yolculuk gerçekleştirdiğini görüyoruz. Firma mühendisleri aracın aerodinamik gelişimi için bazı değişiklikler yapmış ve örneğin, önceki modele kıyasla %15 daha fazla downforce uygulayan daha geniş arka rüzgarlık kullanmıştı.

2021 Porsche 911 Turbo S modelleri 203,500 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Aracın hız videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.