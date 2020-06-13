2021 Porsche Cayenne, Yeni V8 Motoruyla Birlikte Tanıtıldı

Lüks otomobil üreticisi Porsche, 2021 Cayenne'i tanıtacağı etkinliğin iptal edilmesine rağmen aracını tanıttı. Yeni model bir öncekine göre daha güçlü özellikleri bünyesinde barındırırken, oldukça etkili bir dış görünüş sunuyor.

Birçok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını, bu sene içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin de gerçek ortamda yapılamamasına yol açtı. İptal edilen etkinliklerden biri olan Detroit Otomobil Fuarı, birçok otomobil tutkununu hayal kırıklığına uğratmış olsa da, Porsche'den sevindirici haber geldi. Alman otomobil devi, Cayenne GTS'nin 2021 versiyonunu takvime göre daha erken bir tarihte ortaya çıkardı.

Porsche, bu yeni modeli ortaya çıkarırken bir dizi yükseltmeleri de araca eklemeyi unutmamış. Premium SUV sınıfında oldukça iddialı olan yeni model, çeşitli değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu yeni değişikliklere bir göz atalım.

2021 Porsche Cayenne 454 beygir gücü sunuyor:

Porsche, en büyük değişikliği pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde motor konusunda uygulamış. 2021 Cayenne GTS'de; 434 beygir gücü sunan eski V6 çift turbo motorun yerine, 454 beygir gücü sunan 4 litrelik V8 ikiz turbo motoru tercih edilmiş. Bu da demek oluyor ki son model Cayenne, bir önceki modele göre 20 beygir gücü artışına sahip olarak daha güçlü bir konuma gelmiş.

Porsche'nin Sport Chrono paketini kullanan yeni Cayenne, sadece 4 buçuk saniye içerisinde 0 km/sa hızdan 100 km/sa hıza ulaşarak inanılmaz bir hızlanma sunuyor. Bununla birlikte, aracın hızlanması 270 km/sa hıza kadar devam edebiliyor. Aracın sundukları bunlarla da sınırlı kalmıyor, Porsche Active Suspension Management (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) ve Porsche Torque Vectoring Plus gibi özellikler de araçtaki yerini almış durumda.

Bu özellikler sayesinde, araç kullanıcılarına eşsiz bir süspansiyon deneyimi yaşatmayı başarıyor. Oldukça güçlü özelliklerin bir arada bulunduğu bu yeni SUV'un sonbahar aylarında otomotiv pazarlarında yerini alması bekleniyor. Aracı almak isteyen kişilerin 108.650 dolar (yaklaşık 740 bin lira) gibi bir fiyatı gözden çıkarması gerekiyor.