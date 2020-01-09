Sizce dünyanın en iyi elektrikli arabası hangisi? Kafanızda net bir cevap yoksa İngiliz basın kuruluşu The Sun’ın bu soru için hazırladığı bir cevap var: Porsche Taycan 4S. Peki, neden Tesla değil de Taycan 4S?

İngiliz basın kuruluşu The Sun, Dünyanın En İyi Elektrikli Arabası olarak Porsche Taycan 4S’i gösterdi. Basın kuruluşunun bu Alman otomobilini en iyi elektrikli araba seçmesinin sebebiyse performansı, fiyatı ve Porsche’nin otomobil üreticisi olarak arkasında barındırdığı köklü tarihi oldu.

Tesla, kendisini dünyanın en önemli elektrikli araba üreticisi olarak görse de bazı kişiler, Porsche’nin yüksek performanslı araçlar üretme konusundaki zengin tarihinin ve otomotiv endüstrisindeki geniş deneyiminin Taycan’ı dünyanın en iyi elektrikli arabası olarak görülmesi için yeterli olduğunu düşünüyor.

“Tesla, Alman mühendisliğinin eline su dökemez”

Gazete, yayınladığı makalede Tesla’nın Alman mühendisliğinin eline su dökemeyeceğini söyledi. Porsche, Taycan’a ilk olarak Turbo ve Turbo S olmak üzere iki farklı model sunmuştu daha sonra bu bu aileye 4S modelini de dâhil etmişti.

Makalede, Tesla’nın Taycan ile kıyaslanabilecek tek aracının, Ludicrous Mode’a sahip Model S olduğu ifade edildi. Tesla’nın ise Supercharger Network'le oldukça önemli bir avantaja sahip olduğu ifade edildi.

Teslarati adlı internet sitesiyse Taycan'la kıyaslanması gereken Tesla aracının Model S değil Model 3 Performance olması gerektiğini söyledi. İki araç arasında kıyaslama yapılacak olursa Taycan’ın 93 kWh (kilovat saat) bataryasıyla 571 beygir gücü sunduğu görülüyor. Araç, 0’dan 100 km/sa’ya 4 saniyede ulaşabiliyor.

Tesla Model 3 Performance’a bakılacak olursa aracın, 75 kWh bataryasıyla 580 beygir gücü sunduğu görülüyor. Araç, 0’dan 96 km/sa’ya 3,2 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca Model 3 Performance, Taycan 4S’in neredeyse yarı fiyatına satılıyor.

Bunlara ek olarak iki araç arasındaki menzil farkına bakıldığında da aradaki fark göze çarpıyor. WLTP, Model 3 Performance’a 329 mil derecelendirmesi verirken Taycan 4S, opsiyonel batarya güncellemesiyle 207 ile 253 mil derecelendirmesi alabildi.