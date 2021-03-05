Porsche, yeni elektrik motorlu bisikletleri Sport ve Cross'u duyurdu. Biri dağcılık diğeri ise şehir içi kullanım için ideal olan modeller, fiyatlarıyla daha da fazla konuşulacak gibi görünüyor. Porsche, yeni bisikletlerini birkaç ay içerisinde satışa sunacak.

Geçtiğimiz saatlerde elektrik motorlu süper otomobili Taycan Cross Turismo'yu tanıtan Porsche, bu etkinlikte bir de elektrik motorlu bisiklet duyurdu. Neredeyse aynı olan iki varyantta karşımıza çıkan bu elektrikli bisikletler, "Sport" ve "Cross" olarak isimlendiriliyorlar. Fiyatlar ise dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insan için fazlasıyla yüksek.

Sport olarak isimlendirilen varyant, standart bir şehir içi yol bisikleti olarak tasarlanmış. Karbon fiber çerçeveye sahip olan e-bisiklet, ön ve arka kısmında entegreli olarak çalışan ışıklandırma sistemlerine sahip. "Shimano EP8" olarak isimlendirilen bir motora sahip olan Sport, saatte 25 km hıza ulaşabiliyor. Hız düşükmüş gibi görünüyor olsa da Porsche, Avrupa Birliği yasalarına uygun olabilmesi için böyle bir tercih yapmış durumda.

Karşınızda Porsche Sport

Porsche Cross'a baktığımızda ise yine karbon fiber çerçevenin varlığını görüyoruz. Ayrıca Sport varyantında gördüğümüz Shimano EP8 motor da bu bisiklette yer alıyor. Porsche, Cross modelin şehir içi seyahatlerden ziyade zorlu koşullar için tasarlandığını, bu ürün dağcılık için daha uygun olduğunu ifade ediyor. Sport'a göre daha büyük olan disk frenlere sahip olan bu e-bisiklet, zorlu koşullarda çok daha güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Porsche Cross'un tasarımı ise şöyle

Porsche yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni elektrik motorlu bisikletleri, önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülecek. Ürünlerden şehir içinde kullanıma uygun olan Sport modeli satın almak isteyen tüketicilerin 10.700 dolar, dağcılık için uygun olan Cross içinse 8.550 dolar ödeme yapmaları gerekecek.