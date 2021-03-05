Porsche'nin elektrikli otomobil ailesi Taycan'ın yeni modeli tanıtıldı. Toplamda dört farklı versiyonla gelen Taycan Cross Turismo'nun fiyatına, tasarımına ve özelliklerine baktık.

Piyasaya çıkmış elektrikli otomobiller arasında en dikkat çekici modellerden olan Porsche Taycan ailesine yeni bir üye katıldı. İlk olarak 2018 yılında Mission E Cross Turismo konseptiyle duyurulan elektrikli araba, 4 Mart'ta Porsche Taycan Cross Turismo ismiyle resmen tanıtıldı.

Özel gövde yapısı sayesinde arkada oturan yolculara daha fazla baş mesafesi sunan otomobil, bagaj hacmi olarak da kullanıcılarını bir hayli memnun edecek gibi görünüyor. Arka koltukların yatırılmasıyla birlikte 1212 litrelik bagaj hacmine ulaşan elektrikli otomobil, bununla birlikte ön kaputun altında da 82 litrelik bagaj hacmi bulunduruyor.

Porsche tasarımcıları tarafından "flyline" olarak adlandırılan geriye doğru eğimli bir tavana sahip olan yeni elektrikli otomobil, 4 farklı versiyonla satışa sunulacak. Bu versiyonlar Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo ve Taycan Turbo S Cross Turismo olarak adlandırılacak. 4 versiyonda da 93.4 KwH'lık Standart Battery Plus isimli batarya paketi, dört tekerlekten itiş gücü, adaptif süspansiyon sistemi ve 2 kademeli şanzıman seçeneği mevcut.

Versiyonların özellikleri ne?

Porsche'nin tanıttığı yeni elektrikli otomobilin giriş seviyesi versiyonu Taycan 4 Cross Turismo , 0-100 km/s hıza 5,1 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı 220 km/s olan otomobilin batarya menzili ise 456 kilometre olarak açıklandı.

, 0-100 km/s hıza 5,1 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı 220 km/s olan otomobilin batarya menzili ise 456 kilometre olarak açıklandı. Taycan 4S Cross Turismo 'ya baktığımızda ise otomobilin 0-100 km's hıza 4,1 saniyede çıktığını görüyoruz. Maksimum hızı 240 km/s olan otomobilin menzili ise 452 kilometre.

'ya baktığımızda ise otomobilin 0-100 km's hıza 4,1 saniyede çıktığını görüyoruz. Maksimum hızı 240 km/s olan otomobilin menzili ise 452 kilometre. Yeni elektrikli Porsche'ların ağır toplarından olan Taycan Turbo Cross Turismo , 0-100 km/s hıza sadece 3,3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 250 km/s olan otomobilin menzili ise 452 kilometre.

, 0-100 km/s hıza sadece 3,3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 250 km/s olan otomobilin menzili ise 452 kilometre. Yeni modelin en güçlü versiyonu olan Taycan Turbo S Cross Turismo, 0-100 km/s hıza 2,9 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 250 km/s olan otomobilin menzili ise 419 kilometre olarak açıklandı.

Porsche, yeni modelle toplam 8 versiyona ulaşan Taycan modelinin 21.000 farklı kombinasyonla sipariş edilebileceğini söylüyor.

Taycan Cross Turismo modelinin ABD fiyatları da belli oldu. Buna göre otomobilin giriş versiyonu Taycan 4 Cross Turismo 92.250 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Taycan 4S Cross Turismo 111.650 dolardan başlayan fiyatlarla satılacakken Taycan Turbo Cross Turismo'nun fiyatı 154.850 dolar olacak. Yeni elektrikli otomobil modelinin en güçlü versiyonu olan Taycan Turbo S Cross Turismo ise 188.950 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.