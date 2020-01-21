Netflix, Brezilyalı Futbolcu Neymar'ın Belgeselini Yapıyor

Son yıllarda spor içeriklerine ağırlık veren dijital yayın platformu Netflix, bu kez de Paris Saint-Germain’in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın hayatını belgesel yapıyor. Söz konusu belgesel, ünlü futbolcunun yaşamına dair bilinmeyen pek çok detaya ışık tutacak.

Dizi ve filmleri kadar belgesel projeleriyle de beğeni toplayan Netflix, kütüphanesine etkileyici bir yapım daha eklemeye hazırlanıyor. Fransız spor kulübü Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar ile iş birliği yapan dijital yayın platformu, ünlü futbolcunun belgeselini yapacak.

Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Parisien'in aktardığı bilgilere göre, belgeseli çekecek olan yapım ekibi, Neymar’ın attığı her adımı yakından takip ediyor. PSG’nin antremanlarını dahi mercek altına alan ekip, Netflix abonelerine detaylı bir Neymar portresi sunmak için mesai harcıyor.

Netflix, çekeceği Neymar belgeseli ile ünlü futbolcunun hayatını ekranlara taşıyacak

Dünya çapında 150 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Netflix, daha önce Juventus ve Sunderland'i konu alan belgesel içerikleriyle de büyük beğeni toplamıştı. Şu sıralar NFL yıldızı Aaron Hernandez’in trajik hayatını anlatan belgesel dizisiyle dikkatleri üzerine çeken platform, yakın zaman sonra abonelerine sunacağı Neymar belgeseli ile bu alandaki en büyük rakibi Amazon ile rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Zira Amazon’un son dönemde çektiği spor belgeselleri muazzam bir başarı yakaladı. Real Madrid’in yıldızları Sergio Ramos ve Raphael Varane'ı anlatan dizilerinden sonra, Marcelo Bielsa ve Manchester City'ye yönelik iki başarılı yapım daha yayınlayan şirket, Neymar’ı Netflix’e kaptırmış olmasına rağmen gelecekte spor odaklı farklı belgesel içerikleri ile karşımıza çıkabilir.