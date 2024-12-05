Prime Gaming, Toplam Fiyatı 8675 TL Olan 9 Oyunu Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Yaptı!

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Prime Gaming, toplam değeri 8675 TL olan 9 popüler oyunu kısa bir süre için ücretsiz olarak oyunseverlere sunuyor.

Prime Gaming, toplam fiyatı 8675 TL olan 9 oyunu ücretsiz yaptı. Prime aboneleri, binlerce TL değerinde 9 oyuna ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Amazon Prime aboneleri, aralık ayı boyunca toplamda 18 oyuna erişebilecekler. Ancak sınırlı bir süre için bu 9 oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Amazon Prime Gaming'e sınırlı süreliğine gelen yeni oyunlar

amazon prime gaming

Aboneleri için her ay birbirinden farklı ücretsiz oyunlar hazırlayan Amazon Prime Gaming, ücretsiz oyunlarını ay sonuna kadar kademeli olarak kullanıma sunuyor. Bugün ise sınırlı süreliğine ücretsiz oyunlarını duyurdu.  İşte Prime üyelerine ücretsiz sunulan oyunların listesi:

  • The Outer Worlds 
  • Necromunda: Hired Gun
  • Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition 
  • Warhammer 40,000: Space Marine 
  • Spelunky 
  • Warhammer 40,000: Dawn of War 
  • Baldur's Gate: Enhanced Edition 
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition 

Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları:

Oyun Eklenme tarih Steam fiyatı
Star Wars Bounty Hunter 2 Aralık 10,49 dolar
Tomb Raider: Underworld 2 Aralık 4,49 dolar
Overcooked! 2 2 Aralık 12,49 dolar
Call of Juarez: Gunslinger 2 Aralık 9,99 dolar
DREDGE 2 Aralık 12,49 dolar
Quake II 5 Aralık 5,99 dolar
Disney•Pixar WALL-E  5 Aralık 10,49 dolar
Planet of Lana 12 Aralık 10,49 dolar
Hero's Hour 12 Aralık 17,99 dolar
The Coma: Recut 12 Aralık 7,99 dolar
Electrician Simulator 12 Aralık 9,29 dolar
 ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition 12 Aralık 13,99 dolar
Nine Witches: Family Disruption 19 Aralık 9,99 dolar
Predator: Hunting Grounds 19 Aralık 10,49 dolar
Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition 19 Aralık 15,98 dolar
Simulakros  19 Aralık 7,49 dolar
Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition 19 Aralık 5,79 dolar
The Town of Light 26 Aralık 18,99 dolar

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