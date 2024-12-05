Prime Gaming, toplam fiyatı 8675 TL olan 9 oyunu ücretsiz yaptı. Prime aboneleri, binlerce TL değerinde 9 oyuna ücretsiz erişim sağlayabilecek.
Amazon Prime aboneleri, aralık ayı boyunca toplamda 18 oyuna erişebilecekler. Ancak sınırlı bir süre için bu 9 oyunu ücretsiz olarak sunuyor.
Amazon Prime Gaming'e sınırlı süreliğine gelen yeni oyunlar
Aboneleri için her ay birbirinden farklı ücretsiz oyunlar hazırlayan Amazon Prime Gaming, ücretsiz oyunlarını ay sonuna kadar kademeli olarak kullanıma sunuyor. Bugün ise sınırlı süreliğine ücretsiz oyunlarını duyurdu. İşte Prime üyelerine ücretsiz sunulan oyunların listesi:
- The Outer Worlds
- Necromunda: Hired Gun
- Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
- Warhammer 40,000: Space Marine
- Spelunky
- Warhammer 40,000: Dawn of War
- Baldur's Gate: Enhanced Edition
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition
Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları:
|Oyun
|Eklenme tarih
|Steam fiyatı
|Star Wars Bounty Hunter
|2 Aralık
|10,49 dolar
|Tomb Raider: Underworld
|2 Aralık
|4,49 dolar
|Overcooked! 2
|2 Aralık
|12,49 dolar
|Call of Juarez: Gunslinger
|2 Aralık
|9,99 dolar
|DREDGE
|2 Aralık
|12,49 dolar
|Quake II
|5 Aralık
|5,99 dolar
|Disney•Pixar WALL-E
|5 Aralık
|10,49 dolar
|Planet of Lana
|12 Aralık
|10,49 dolar
|Hero's Hour
|12 Aralık
|17,99 dolar
|The Coma: Recut
|12 Aralık
|7,99 dolar
|Electrician Simulator
|12 Aralık
|9,29 dolar
|ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition
|12 Aralık
|13,99 dolar
|Nine Witches: Family Disruption
|19 Aralık
|9,99 dolar
|Predator: Hunting Grounds
|19 Aralık
|10,49 dolar
|Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition
|19 Aralık
|15,98 dolar
|Simulakros
|19 Aralık
|7,49 dolar
|Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition
|19 Aralık
|5,79 dolar
|The Town of Light
|26 Aralık
|18,99 dolar