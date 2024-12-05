Prime Gaming, toplam değeri 8675 TL olan 9 popüler oyunu kısa bir süre için ücretsiz olarak oyunseverlere sunuyor.

Prime Gaming, toplam fiyatı 8675 TL olan 9 oyunu ücretsiz yaptı. Prime aboneleri, binlerce TL değerinde 9 oyuna ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Amazon Prime aboneleri, aralık ayı boyunca toplamda 18 oyuna erişebilecekler. Ancak sınırlı bir süre için bu 9 oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Amazon Prime Gaming'e sınırlı süreliğine gelen yeni oyunlar

Aboneleri için her ay birbirinden farklı ücretsiz oyunlar hazırlayan Amazon Prime Gaming, ücretsiz oyunlarını ay sonuna kadar kademeli olarak kullanıma sunuyor. Bugün ise sınırlı süreliğine ücretsiz oyunlarını duyurdu. İşte Prime üyelerine ücretsiz sunulan oyunların listesi:

The Outer Worlds

Necromunda: Hired Gun

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition

Warhammer 40,000: Space Marine

Spelunky

Warhammer 40,000: Dawn of War

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları: