Amazon, Prime Gaming hizmetiyle her ay abonelerini ücretsiz oyunlarla buluşturuyordu. Şimdi ise şirket, aralıkta hangi oyunları ücretsiz yapacağını açıkladı. Açıklanan oyunlara baktığımızda bu ay da şölen var demek yanlış olmaz.
Prime aboneleri, aralık boyunca toplamda 18 oyuna herhangi bir ek ücret ödemeden erişebilecekler. Gelecek oyunlar arasında Overcooked! 2, Star Wars Bounty Hunter gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.
Amazon Prime Gaming ile gelen tüm ücretsiz oyunlara erişmek, ayrıca Amazon alışverişlerinizde ücretsiz kargo, özel indirimler ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların da yer aldığı Amazon Prime Video içeriklerini izlemek için aylık yalnızca 39 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün için ücretsiz!
Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları
|Oyun
|Eklenme tarih
|Steam fiyatı
|Star Wars Bounty Hunter
|2 Aralık
|10,49 dolar
|Tomb Raider: Underworld
|2 Aralık
|4,49 dolar
|Overcooked! 2
|2 Aralık
|12,49 dolar
|Call of Juarez: Gunslinger
|2 Aralık
|9,99 dolar
|DREDGE
|2 Aralık
|12,49 dolar
|Quake II
|5 Aralık
|5,99 dolar
|Disney•Pixar WALL-E
|5 Aralık
|10,49 dolar
|Planet of Lana
|12 Aralık
|10,49 dolar
|Hero's Hour
|12 Aralık
|17,99 dolar
|The Coma: Recut
|12 Aralık
|7,99 dolar
|Electrician Simulator
|12 Aralık
|9,29 dolar
|ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition
|12 Aralık
|13,99 dolar
|Nine Witches: Family Disruption
|19 Aralık
|9,99 dolar
|Predator: Hunting Grounds
|19 Aralık
|10,49 dolar
|Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition
|19 Aralık
|15,98 dolar
|Simulakros
|19 Aralık
|7,49 dolar
|Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition
|19 Aralık
|5,79 dolar
|The Town of Light
|26 Aralık
|18,99 dolar
*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.
Prime Gaming'e aralıkta eklenen oyunların tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.