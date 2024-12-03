Prime Gaming'e aralıkta eklenecek oyunlar açıklandı. Bu ay Prime aboneleri, binlerce TL değerinde 18 oyuna ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Amazon, Prime Gaming hizmetiyle her ay abonelerini ücretsiz oyunlarla buluşturuyordu. Şimdi ise şirket, aralıkta hangi oyunları ücretsiz yapacağını açıkladı. Açıklanan oyunlara baktığımızda bu ay da şölen var demek yanlış olmaz.

Prime aboneleri, aralık boyunca toplamda 18 oyuna herhangi bir ek ücret ödemeden erişebilecekler. Gelecek oyunlar arasında Overcooked! 2, Star Wars Bounty Hunter gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

Amazon Prime Gaming ile gelen tüm ücretsiz oyunlara erişmek, ayrıca Amazon alışverişlerinizde ücretsiz kargo, özel indirimler ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların da yer aldığı Amazon Prime Video içeriklerini izlemek için aylık yalnızca 39 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün için ücretsiz!

Amazon Prime Gaming Aralık 2024 oyunları

Oyun Eklenme tarih Steam fiyatı Star Wars Bounty Hunter 2 Aralık 10,49 dolar Tomb Raider: Underworld 2 Aralık 4,49 dolar Overcooked! 2 2 Aralık 12,49 dolar Call of Juarez: Gunslinger 2 Aralık 9,99 dolar DREDGE 2 Aralık 12,49 dolar Quake II 5 Aralık 5,99 dolar Disney•Pixar WALL-E 5 Aralık 10,49 dolar Planet of Lana 12 Aralık 10,49 dolar Hero's Hour 12 Aralık 17,99 dolar The Coma: Recut 12 Aralık 7,99 dolar Electrician Simulator 12 Aralık 9,29 dolar ReDrawn: The Painted Tower Collector's Edition 12 Aralık 13,99 dolar Nine Witches: Family Disruption 19 Aralık 9,99 dolar Predator: Hunting Grounds 19 Aralık 10,49 dolar Aces of the Luftwaffe - Squadron Extended Edition 19 Aralık 15,98 dolar Simulakros 19 Aralık 7,49 dolar Christmas Fables: The Magic Snowflake Collector's Edition 19 Aralık 5,79 dolar The Town of Light 26 Aralık 18,99 dolar

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

Prime Gaming'e aralıkta eklenen oyunların tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.