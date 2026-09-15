Amazon Prime Video, kullanıcıların yerel ve ulusal gündemi hızla takip edebilmesi için platformuna kısa formatlı haber klipleri ekleyeceğini açıkladı.

Son zamanlarda film ve dizi platformlarının bile yavaş yavaş sosyal medyaya benzemeye başladığını görmüştük. Netflix gibi uygulamalardan kaydırarak dikey video izleme özelliği bile gelmişti. Şimdi ise benzer bir özelliğin Amazon Prime Video’da sunulacağı duyuruldu.

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Amazon Prime Video, platformundaki haber kapsamını genişleterek kısa formatlı yerel ve ulusal haber kliplerini kullanıcılara sunmaya başladı. Şirket tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu yenilik, ilk aşamada televizyonlarda ve diğer oturma odası cihazlarında yerini alırken yakında web ve mobil uygulamalara da entegre edilecek.

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Amazon Prime Video, TikTok’a rakip oluyor

Yeni eklenen bu kısa videolar, Prime Video uygulamasındaki "Haber" altında bulunan "Gündemdeki Konular" ve "Yerel Haberler" bölümlerinde yer alacak. akışlar, Prime aboneliği olup olmadığına bakılmaksızın ABD'deki tüm kullanıcıların erişebildiği mevcut yerel, ulusal ve dünya çapındaki haber sağlayıcıların içeriklerine katılıyor.

Öte yandan, mobil cihazlarda sunulacak içeriklerin dikey formatta tasarlanıp tasarlanmayacağı konusunda şirket henüz net bir doğrulama yapmadı. Amazon’dan yapılan açıklamada sadece iOS ve Android platformlarında kısa formatlı içerikler olarak değerlendirileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca hangi ülkelerde olacağı da belirsiz. Yani Türkiye’de böyle bir özellik görüp görmeyeceğimizi bilmiyoruz.

TikTok ve Instagram gibi sosyal platformlar, gençlerin haber aldığı başlıca mecralar arasında yer alırken, Amazon kendine ait bir sosyal ağa sahip olmamasına rağmen bu açığı kapatmaya çalışıyor.