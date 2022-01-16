Omicron varyantının ülkemizde hızla yayılmasının ardından bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, varyantın iki farklı senaryo oluşturabileceğini vurguladı.

Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı tüm dünyada vakaların tekrardan artış göstermesine neden olmuştu. Tabii bu durumdan Türkiye de etkilenmişti. Ülkemizde hızla yayılan Omicron varyantı, geçtiğimiz günlerde 74 bin 266 vaka ile rekor kırılmasına neden olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün paylaştığı gönderide 15 Ocak’ta 63.967 olduğunu duyurmuştu. Koca salgının ilk dönemlerine kıyasla daha az insanın hastanede yattığını da sözlerine eklemişti.

Dün paylaştığımız bir haberle de aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, testsiz girilebilecek olan alanların güncellendiğini sizlere aktarmıştık. Artan vakalar ve bu kararlardan sonra şimdi de bilim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü’den Omicron varyantı ile ilgili açıklamalar geldi. Özlü, varyantın hızlı yayılmasının iki farklı senaryo oluşturabileceğini ifade etti.

“Toplu bir bağışıklık oluşabilir”

58 yaşındaki Özlü, yaptığı açıklamalarda, “Varyantın hızla yayılması, çok sayıda insanı hasta etmesi bağışıklık oluşturacak. Aşıya erişimi olmayanlar veya aşı olmak istemeyenler de hastalığı geçirerek bağışıklık kazanibilir” ifadelerini kullanarak toplu bir bağışıklığın ortaya çıkabileceğini aktardı.

Özlü sözlerine, “Hastalık hafif seyrederse ve ölümcül sonuçlara yol açmazsa çok sayıda insanda bağışıklık oluşabilir. Bu durum da pandeminin gidişatını etkileyerek önümüzdeki süreçte daha ılımlı ve süreğen bir hastalık oluşabilir. Bu, ortaya çıkabilecek olasılıklardan bir tanesi” ifadelerini ekleyerek iyimser bir senaryonun oluşabileceğini ifade etti.

“Kötü senaryoların ortaya çıkma ihtimali de mevcut”

Ancak bilim kurulu üyesi, Omicron sebebiyle kötü bir senaryonun da oluşabileceğinin altını çizdi. Hastanelerin dolabilmesi, ölümlerin artması ve vaka sayısının çok yüksek seviyelere ulaşma ihtimalinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.

Bunlara ek olarak Özlü, spor müsabakalarına da dikkat çekti. Birçok oyuncunun COVID testlerinin pozitif çıktığını kaydeden sözlü şu ifadeleri kullandı: “Futbol gibi birçok spor dalı ‘bulaş’ riski taşıyor. Kıran kırana süren mücadelelerde mesafeyi korumak mümkün olmuyor. Maçlarda ve antrenmanlarda hastalığın bulaşma ihtimali mevcut. Ayrıca seyircilerde de aynı şey geçerli. Kalabalık ve yan yana oturan seyirciler ve maske takmayan izleyicilerde hastalığın bulaşma riski yüksek.”

Kısacası varyantın hızla yayıldığı bugünlerde hastalığa karşı mücadele için önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğini, uzmanların bu konunun hâlen büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, hızla yayılan Omicron varyantına karşı aşıların, özellikle de üçüncü dozun, maske ve mesafe kurallarının önemine dikkat çekiyor ve insanları uyarıyor.