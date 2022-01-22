Omicron Kaynaklı Ölümler, Delta'ya Oranla 8 Kat Daha Az

Almanya'da yürütülen ve Güney Afrika, ABD ve İngiltere'den gelen verilere dayanan bir araştırma, Omicron varyantı ile ilgili gerçekleri ortaya koydu. Araştırmada Omicron mutasyonunun, Delta varyantına kıyasla 8 kat daha az ölüme yol açtığı belirtildi.

Almanya’da bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKİ), COVID-19 virüsünün Delta ve Omicron varyantları üzerinde yeni bir araştırma yaptı. Delta ve Omicron mutasyonlarının ölüm oranlarının analiz edilip karşılaştırıldığı araştırma için enstitüden veri uzmanı Profesör Christian Hesse, Omicron varyantı kaynaklı ölüm oranlarının daha az olduğunu açıkladı.

Omicron varyantının diğer COVID-19 mutasyonlarına kıyasla çok daha hızlı yayılmasına rağmen daha hafif bir şekilde atlatıldığını kaydeden Hesse; Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den gelen veriler ışığında Omicron sebebiyle gerçekleşen ölümlerin, Delta varyantına bağlı ölümlerden 8 kat daha az olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Her 2 bin 100 Omicron enfekte kişiden 1'i hayatını kaybediyor

Omicron vakalarının geçtiğimiz hafta Almanya’da kaydedilen COVID-19 vakalarının yüzde 89’luk bir kısmını oluşturduğunu belirten Hesse; vaka sayısının hafta içi yüzde 40’lardan yüzde 80’lere yükseldiğini aktardı. Bu duruma paralel bir şekilde haftalık iki katına çıkan insidans oranının da Omicron varyantının daha hızlı yayıldığının bir kanıtı olduğunu kaydeden Hesse, Omicron’un bir gelgit dalgasına benzediğini ifade etti.

Omicron varyantlı kişilerin genellikle yoğun bakıma yatmalarına gerek kalmadan genel serviste tedavi olabildiğini belirten Hesse, “Omicron ile enfekte olan her 10 kişiden biri ve Delta ile enfekte olan her 5 kişiden biri hastaneye yatıyor” şeklinde aktardı. Öte yandan Hesse, Omicron vakalarındaki artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yoğun bakım ünitelerinin sayısının tekrar artacağına dikkat çekti.

RKİ’nin elde ettiği verilere göre 4 haftalık bir süre içerisinde Omicron’a yakalanan 2 bin 100 kişiden 1’inin semptom göstererek hayatını kaybettiğini kaydeden Hesse, Delta mutasyonu için bu sayısının her 250 hastadan 1’i olduğunu ifade etti.

Her aşısız bin 400 aşısız kişiden biri hayatını kaybediyor

Buna ek olarak Hesse, Omicron kaynaklı ölüm oranlarıyla COVID-19 aşıları arasında da yadsınamaz bir bağlantı olduğunun altını çizdi. Bu konuya dair Hesse, “Aşısız kişiler için ölüm riski bin 400 kişide bir, aşılı kişilerde ise 2 bin 600'de 1 olarak biliniyor” şeklinde kaydetti.

Toplam COVID-19 vaka sayısının 8 milyon 596 bin 7 olduğu Almanya’da şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 116 bin 664 olarak belirlendi. Buna karşılık bir haftalık zaman dilimi içerisinde COVID-19 enfekte olan kişi sayısı 642 bin 504 olarak kaydedilirken; ülke çapında haftalık olarak 100 bin kişide görülen vaka sayısının ise 772,7 şeklinde olduğu ifade edildi.