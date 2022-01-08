Prof. Dr. Müftüoğlu Sömestr Tatilinin Öne Çekilmesini Önerdi

Prof. Dr. Müftüoğlu, tırmanışta olan COVID-19 vakalarına dair endişesini dile getirerek Milli Eğitim Bakanı'na seslendi. Müftüoğlu, sömestr tatilinin öne çekilmesini tavsiye etti.

Son zamanlarda artan günlük COVID-19 vakalarıyla birlikte çoğumuz kalabalık ve kapalı ortamlara girmekten daha da bir çekinir olduk. Bu ortamların en başında ise çok fazla sayıda insanın bir araya geldiği okul ve dershane gibi eğitim kurumları bulunuyor.

Hal böyle olunca da okulların daha önce de olduğu gibi kapanıp online eğitime dönüp dönmeyeceği; daha doğrusu buna gerek olup olmadığı şu sıralar en çok tartışılan konulardan birisi haline gelmiş durumda. Bir kısım sağlığından endişe ettiği için eğitim birimlerinin kapanmasından yanayken, bir kısım da online eğitime geçilmesi durumunda eğitim kalitesinin düşmesinden korktuğu için okulların kapanmasını istemiyor. Konuya dair değerlendirme yapanlardan birisi de ünlü isim Prof. Dr. Osman Müftüoğlu oldu.

Sömestr tatilini bir veya iki hafta öne çekmek, ‘nefes almak’ adına etkili bir çözüm olabilir

Omicron varyantıyla birlikte artmakta olan vaka sayılarına ve virüsün yayılma hızına vuru yapan Müftüoğlu; Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer’e seslendi. Sömestr tatilinin birkaç hafta öne çekilmesi gerektiğini söyleyen Müftüoğlu, “Okulların -dolayısıyla dershanelerin- neredeyse bir tür ‘virüs yuvası’ haline geldiğini gösteren kaygılandırıcı gelişmeler var. Okul çocuklarında sadece koronavirüse değil, diğer kış virüslerine de (grip, soğuk algınlığı ve benzeri virüsler) beklenenden daha sık rastlandığı kesin.” ifadelerini kullandı.

“Diğer taraftan, şimdiye kadarkilerden çok daha yüksek bulaşma gücü olan ve bu nedenle vaka sayılarını geometrik olarak katlayıp çoğaltan, sinsi ve korunması son derece güç yeni bir varyantla karşı karşıyayız. Bu nedenle ‘zaten yaklaşan sömestr tatilini bir veya iki hafta öne çekmek’ en azından geçici de olsa ‘nefes almak’ adına etkili bir çözüm olarak düşünülebilir” şeklinde tavsiyede bulunan Müftüoğlu, sözlerine “Göreve başladığından bu yana sürekli sahada olan yeni, çalışkan ve başarılı Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in, bu öneriyi bir kez daha değerlendirmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum” diyerek devam etti.

Öte yandan Müftüoğlu; okulların asla kapatılmaması gerektiğini, genel bir kapanmaya gidilmesi durumunda da okulların kapanan son yerler olması gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.