Prof. Dr. Yılmaz: Vatan Hainleri Villalarda Parti Veriyor

Prof. Dr. Murat Yılmaz, COVID-19 tedbirlerine rağmen parti, eğlence organize edenler için, "Vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, koronavirüs salgınını yavaşlatmaya yönelik alınan yeni tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulunurken tedbirlere uymayan vatandaşlarla ilgili olarak oldukça sert açıklamalarda bulundu.

“Hasta sayısında her gün azalma olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Eğer kurallara uymazsak salgının üstesinden gelmemiz çok zor. Daha çok ölürüz, daha çok ağlarız” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yılmaz, alınan tedbirlerin salgını yavaşlatma konusunda başarılı olduğunu dile getirdi.

"Vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor"

Salgını yavaşlatmak için kurallara uymanın yeterli olacağını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Maalesef içimizde bu kurallara uymayan, benim vatan haini olarak adlandırdığım bir grup var. Bizler cephede savaşırken, onlar villalarda parti veriyor. Yaklaşık 40-50 kişinin aynı evin içinden çıktığını görüyoruz. Siz istediğiniz kadar cephede savaşın, arka planda vatan haini tarzında kişiler bu tutumlarına devam ederse bizim bunun üstesinden gelmemiz çok zor” diyerek tedbirlere uymayanları çok ağır bir dille eleştirdi.

Yoğun bakım ünitelerinde sağlık çalışanlarının 24 saat çalışma içinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz randevu ile çalışmıyoruz. Gecenin üçünde, beşinde, günün her saatinde sürekli bir hareketlilik ve tedavi süreci var orada. Biz nelerle karşılaştığımızı biliyoruz. Tecrübeli bir ekibiz. İçerde çalışan süper kahramanlar var. Hatta onlara gerçek kahramanlar diyebiliriz.

Bizim çalışma arkadaşlarımız dövülmüş Maraş dondurmaları gibi

Ben onlara ayrıca şunu da söylüyorum, içerde çalışan arkadaşlarımız hazır fabrikasyon dondurma değiller, hazır dondurmayı alırsınız birkaç adımda erir gider. Bizim çalışma arkadaşlarımız dövülmüş Maraş dondurmaları gibi. Bu kişilerle yüzlerce adım atabilirsiniz. Dirençli ve dayanıklı bir ekip var içerde. Bu dirençli ekip çok iyi işler başardı. Ekipçe çok mutluluk yaşadık ama üzüntülerimiz de oldu.

Yoğun bakımda tedavi gören 20 yaşında hastamız var. 20 yaşında bir hasta ölmemeli, bir cenaze törenine gidip, cenazede Kovid-19 hastalığına yakalanıp şu anda burada yatıyorsa, bizim için üzüntü verici bir durum. Bizim onu yaşatmamız gerekiyor. Şu an içerde 30-40 arkadaşım bu insanlar ölmesin diye çaba harcıyor ve bu insanlar ölmemeli. Çok böyle hastamız var.”

Toplu eğlencelerden, asker uğurlamalarından, cenaze törenlerinden uzak dursunlar

Yaşamlarına ve sosyal hayatlarına zor şartlar altında devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“Benim gibi tüm arkadaşlarımın hayatı kapalı bir ortamda geçiyor. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Eve gittiğimizde çocuklarımız uyuyor, işe gelirken de uyuyorlar, biz onları gerçekten çok az görüyoruz. Yorgunluk had safhada. Eşim bana, ‘Az dik dursana omuzların çökmeye başladı’ diyor. Kısacası içerdeki tüm arkadaşlarımızın omuzları çökmeye başladı.

Rica ediyoruz, bu kurallara daha sıkı uymamız gerekiyor. Yetkililerin cezai yaptırımları daha mı artırmaları gerekiyor. Artık ne yapılması gerekiyorsa, bu toplu eğlencelerden, asker uğurlamalarından, cenaze törenlerinden uzak dursunlar. Belli bir gurubu evlerine tıkarak bu işlerin üstesinden gelmemiz çok zor. Eğer bu parti veren grupları engelleyemezsek biz daha çok ağlarız.”