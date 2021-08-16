Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarıyla ilgili aldığı yeni kararlar açıklandı. Vatandaşlar artık, dördüncü doz koronavirüs aşısı da vurulabilecek. Ayrıca 15 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar ile 12 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar da koronavirüs aşısı vurulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılama süreciyle ilgili yeni bir karar aldığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, aşılama süreciyle ilgili yeni bir karar almış durumda. Bu karar doğrultusunda çok daha fazla sayıda vatandaşın aşı olmasının önünü açacak olan Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadeleyi biraz daha hızlandıracak.

Edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı, 15 yaş ve üzeri herkesin aşı olması için onay verdi. Ancak yalnızca bununla yetinmeyen Bakanlık yetkilileri, 12 yaş ve üzerinde olup da kronik rahatsızlığı bulunan gençlerin de aşı olmasına izin verdi. Böylelikle kronik rahatsızlığı bulunan yaşı genç vatandaşlarımız da koronavirüs aşısı vurulma imkanı yakalamış olacak.

PCR testi pozitif çıkan vatandaşların aşı olabilme süresi de düşürüldü

Bakanlık, daha önce aldığı bir karar neticesinde PCR testi pozitif çıkan vatandaşlara, sürecin üçüncü ayı itibarıyla aşı hakkı tanıyordu. Alınan kararla bu süre de düşürüldü. Artık vatandaşlar, test sonucu pozitif çıktıktan 1 ay sonra koronavirüs aşısı vurulabilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarıyla ilgili aldığı bir diğer karar da dördüncü dozla ilgili. Öyle ki 2 doz Sinovac aşısı vurulan vatandaşlara da bir doz BioNTech aşısı vuruluyordu. Ancak bazı ülkelerin iki doz BioNTech aşısını zorunlu kılması üzerine yeni bir karar alan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlar için dördüncü doz aşı hakkını tanıdı. Buna göre isteğe bağlı olacak dördüncü doz, üçüncü dozdan 21 gün sonra uygulanabilecek. Bu sayede iki doz Sinovac vurulmuş olan bir vatandaş, iki doz da BioNTech vurulabilecek.