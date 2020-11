PlayStation Plus’ın Bu Ayki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Sony’nin her ay yenilenen ücretsiz oyunları belli oldu. 2020 Aralık ayının ücretsiz oyunları açıklanırken listede Worms Rumble, Just Cause 4 ve Rocket Arena yer aldı.

Sony’nin aylık abonelik sistemi PlayStation Plus, her ay yeni ücretsiz oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu ayın yeni oyunları firmanın blogunda yayınlanıyor. Bu ayın PlayStation Plus oyunları ise Worms Rumble, Just Cause 4 ve Rocket Arena olarak açıklandı. Platformda yeni eklenen oyunlar, 1 Aralık’tan 4 Ocak’a kadar geçerli olacak ve hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5’de oynanabilecek. Ayrıca gerçekleştirilecek olan ücretsiz haftasonu çoklu oyuncu etkinliğiyle, normalde ücretli olan bazı çok oyuncu modları da herkese açılacak. Worms Rumble nasıl bir oyun? Tür: Strateji, Shooter

Oyun Boyutu: NA

Fiyatı: Yeni Oyun/Belli Değil Birbirini envai çeşit yöntemlerle ortadan kaldırmayı amaçlayan ve her türlü silahı, her türlü taktiği kullanmaktan çekinmeyen kurtçuklarımız bu defa daha gerçekçi bir ortamda karşımıza çıkıyor. 32 oyuncuya kadar mücadele edilebilen Worms Rumble'da platformlar arası oynama desteği, dönemsel etkinlikler gibi pek çok özellik de bulunuyor. Just Cause 4 nasıl bir oyun? Tür: Shooter, Aksiyon

Oyun Boyutu: 45-55 GB

Fiyatı: 499,00 TL (Tam Sürüm) Rico Rodriguez’in Güney Amerika’nın sefiri olduğu bu oyunda, 1024 kilometrekarelik egzotik bir haritanın tadını çıkarıyoruz. Bu devasa haritayı keşfetmek de oldukça keyifli oluyor. Onun dışında Just Cause 4'te bir başka diktatörün ordusunu yok ederken yapabildiğimiz kadar şaka yapıyoruz. Rocket Arena nasıl bir oyun? Tür: Shooter

Oyun Boyutu: NA/Değişken

Fiyatı: 36,50 TL Rocket Arena, 3’e 3 takımlarla mücadele ettiğimiz, her bir ayrı görevlere sahip fantastik kahramanlarla dolu bir ateş etme oyunu. Yeri geliyor zamanı büküyor, yeri geliyor özel eşyaları kullanıyor ama bir şekilde en sona kalan olmaya çalışıyoruz. PS Plus’ın bu ayki ücretsiz oyunları bu şekilde oldu. Bakalım önümüzdeki ay hangi oyunlar karşımıza çıkacak? PlayStation Plus'ın ücretsiz oyunlarını beğeniyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.

