Bloodborne’u 60 FPS Değerine Ulaştıran Yama Yapıldı

Popüler PlayStation 4 oyunu Bloodbord, Lance McDonald isimli bir kişi sayesinde saniye başına 60 kare değerine ulaşmayı başardı. Lance, oyunun kaynak kodlarında oyun motorunun zamanlayıcılarını değiştirdi.

FromSoftware tarafından geliştirilen Bloodborne, günümüz konsol oyunları arasında en sevilen ve sayılan oyunlar arasında yer alıyor. Oyun, gotik atmosferiyle ve muhteşem oynanışıyla oyuncuları gerçekten içine çekmeyi başarıyor. Ancak oyun tüm bunları başarırken aynı zamanda büyük bir şeyden de eksik durumda.

Yalnızca PlayStation 4 platformunda oynanabilen Bloodborne, maalesef günümüz oyunları için artık düşük kalan saniyede 30 kare değeriyle oynanabiliyor. Oyunu oynayan oyuncular uzun zamandır oyunun PlayStation 4 Pro versiyonuna gelecek 60 FPS yamasını bekliyor olsalar da o yama hâlâ gelmedi; en azından FromSoftware tarafından.

Bloodborne’u 60 FPS’ye ulaştıran yama:

Oyuncular, hâlâ FromSoftware’den böyle bir yama bekliyor olsalar da Lance McDonald isimli bir kişi, Bloodborne’un kodlarına erişmeyi başardı. Kodlara erişmeyi başaran Lance, burada birkaç değişiklik yaparak oyunun 60 FPS değerine ulaşmasının da yolunu açtı. Lance’in yamasını gören Digital Foundry, yama hakkında daha fazla bilgi almak için bir video da paylaştı.

Bu videoya göre Bloodborne için 108 ayrı zamanlayıcı değişken atayan Lance, en sonunda Bloodborne’u 30 FPS’nin üzerinde oynatmayı başardı. Lance’in yaptığı iş sayesinde oyun artık doğru zamanlama değerleriyle 30 FPS limitine uymadan oynanabilir oldu. Lance, kodlarda yaptığı ayarlamaların sonucunu 1080p, 900p ve 720p çözünürlükte test etti ve sonuçlarını paylaştı.

PlayStation 4 Pro’da bulunan güç modunu da aktifleştirerek oyunun yeni halini test eden Lance, testler sırasında zaman zaman 60 FPS’ye ulaşamamış olsa da en azından 30 FPS bariyerinden kurtulmayı başardı. Oyun, 1080p ve 900p çözünürlüklerinde 50 FPS’yi zorladı. Ancak oyunun çözünürlüğü 720p’ye düşürüldüğünde FPS değeri sonunda 60’a ulaşmayı başardı.

Lance McDonald, kodlarda yaptığı değişiklikle 720p çözünürlükte 60 FPS değerine ulaşmayı başarsa da maalesef bu başarı oyunun geneli için geçerli değildi. Oyun, zaman zaman 40 FPS’ye kadar düşüş yaşadı. Ancak Lance’in yaptığı değişiklikler oyunun en azından biraz daha akıcı olmasını sağladı.