Sony, tüm PS5 fiyatlarının ABD'de zamlandığını açıkladı. Zammın arkasında vergi gerekçeleri yer alsa da oyuncular Türkiye'deki fiyatların etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor.

Sony, ABD'de PlayStation 5 fiyatlarını 21 Ağustos itibarıyla 50 dolar artıracağını duyurdu. Şirketin Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, bu kararı “zorlu ekonomik koşullar” nedeniyle almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Yeni fiyat listesine göre, PlayStation 5 artık 549,99 dolardan, dijital versiyon 499,99 dolardan, PlayStation 5 Pro ise 749,99 dolardan satışa sunulacak. Sony ayrıca aksesuar fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağını ve bu fiyat artışının yalnızca ABD’de geçerli olacağını açıkladı.

Yeni PlayStation 5 fiyatları (ABD)

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat PlayStation 5 Dijital 449.99$ 499.99$ PlayStation 5 Diskli 499.99$ 549.99$ PlayStation 5 Pro 699.99$ 749.99$

Sony, geçtiğimiz aylarda Avrupa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da PS5 fiyatlarını artırmıştı. ABD’deki zam ise şirketin Mayıs ayında açıkladığı stok stratejisinin ardından geldi. O dönemde Sony, ABD’de üç aylık PS5 stoğunu ayırarak olası gümrük vergilerini bekle-gör politikasıyla yönetmeyi planlıyordu.

Şirket CEO’su Hiroki Totoki, üretimi ABD’ye taşıma fikrini gündeme getirse de CFO Lin Tao, gümrük vergilerinin Sony’ye yaklaşık 684 milyon dolarlık ek maliyet getireceğini açıklamıştı. Görünüşe göre Sony, bu yükü tüketiciye yansıtma kararı alarak ABD’deki oyunseverlerin cebini biraz daha zorlayacak.

Türkiye'de zam görecek miyiz?

Bu sorunun cevabı aslında oldukça basit. Doğrudan ABD'nin vergi politikası nedeniyle alınan ve sadece ABD'yi etkileyecek bir zam kararı olduğundan Türkiye'deki fiyatların etkilenmesi mümkün değil ancak ithalatçı cihazların ne kadar yaygın olduğu düşünüldüğünde, ABD'den tedarik eden ithalatçıların fiyatlarında dikkat çekici değişiklikler görebiliriz.

Yine de pek çok ithalatçı cihazın ABD'den getirilmediğini biliyoruz. Bu sebeple kısa vadede yalnızca bu sebepten dolayı Türkiye'deki PS5 fiyatlarında kayda değer bir değişiklik görmemiz mümkün değil gibi görünüyor.