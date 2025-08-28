Sony'nin Ghost of Yōtei çıkışına özel olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı özel PS5 aksesuarlarının ön sipariş tarihi ve fiyatı açıklandı.

Sony, Sucker Punch’ın merakla beklenen yeni oyunu Ghost of Yōtei için özel tasarlanan PS5 paketlerinin ön sipariş tarihini ve fiyatlarını duyurdu.

Altın ve siyah renk seçenekleriyle gelecek olan bu sınırlı sayıda üretilmiş konsollar, 4 Eylül'de ön siparişe açılacak. Konsolların üzerinde oyunun haritası Ezo işlenmişken, DualSense kontrolcülerde ise kahraman Atsu’nun silüeti dikkat çekiyor.

PS5 Ghost of Yōtei Edition fiyatları

Paket Fiyat PS5 – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle $599.99 / £519.99 / €599.99 / 86,980 Yen PS5 – Ghost of Yōtei Black Limited Edition Bundle $599.99 / £519.99 / €599.99 / 86,980 Yen PS5 / PS5 Pro Kapağı – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition $64.99 / £54.99 / €64.99 / 8,980 Yen DualSense – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition $84.99 / £74.99 / €84.99 / 12,480 Yen DualSense – Ghost of Yōtei Black Limited Edition (Japonya'ya özel) $84.99 / £74.99 / €84.99 / 12,480 Yen

Altın renkli model, Japonya’nın kırık seramikleri altınla onarma sanatı olan kintsugi’den, siyah model ise geleneksel siyah mürekkep resim sanatı sumi-e’den ilham alıyor.

Her iki paket de disk sürücülü sınırlı üretim PS5 konsolu, DualSense kontrol cihazı ve Ghost of Yōtei’nin dijital standart sürümü ile birlikte geliyor. Ayrıca ön sipariş veren oyunculara özel oyun içi maske ve Yōtei Six karakterlerinin konsept sanatını içeren yedi PSN avatarı da hediye edilecek.

Sony, yalnızca konsol almak istemeyen oyuncular için de seçenekler sunuyor. PS5 Slim ve PS5 Pro için Ghost of Yōtei Gold Limited Edition kapaklar satışa çıkacak. Ayrıca altın ve siyah renklerdeki DualSense'ler de ayrı olarak satın alınabilecek.