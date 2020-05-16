Sony, PlayStation 5 kontrol cihazı DualSense 5’in nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösterse de fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemişti. Bir Twitter kullanıcısı, DualSense 5 kontrol cihazının fiyat etiketini açıkladı.

Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X hakkında birçok şeyi hayranları ve takipçileri için açığa kavuşturmuş olsa da Sony tarafı için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Şirket, yeni konsolu konusunda ağzını oldukça sıkı tutuyor. PlayStation 5’in tasarımı, fiyatı veya kesin çıkış tarihiyle ilgili olarak henüz hiçbir şey bilmiyoruz.

Ancak Sony’nin açıklamaması, konsolla ilgili söylentilerin olmayacağı, sektör içerisindeki kaynakların çeşitli bilgiler aktarmayacağı anlamına gelmiyor. PlayStation 5 ile ilgili çeşitli bilgiler ortaya çıkardığını iddia eden ‘IronManPS5’ isimli bir Twitter kullanıcısı, konsolun DualSense kontrol cihazının fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

DualSense 5 kontrol cihazı fiyatı ve çıkış tarihi

(DualSense, 20 Kasım 2020’de ayrı bir şekilde satılacak ve 59,99 dolar, 59,99 Kanada Doları, 59,99 euro, 54,99 sterlinlik tavsiye edilen satış fiyatıyla Kuzey Amerika, Kanada, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta bulunacak)

PlayStation 5’in DualSense kontrol cihazının 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren satılmaya başlanacağını iddia eden Twitter kullanıcısı, konsolun da aynı tarihte çıkacağını iddia etti. Kullanıcının iddiasına göre DualSense 5’in fiyatı Avrupa’da 59,99 euro (448 TL) olacak. PS4 kontrol cihazları ülkemizde 500 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkabiliyor. Yani yeni kontrol cihazının üstüne vergiler de eklendiğinde PS4 kontrol cihazıyla aşağı yukarı yakın fiyatlardan satışa sunulabilir.

Iron Man, PlayStation 5 ile birlikte DualShock 4 kontrol cihazının satılıp satılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı ancak söylentiler arasında bu da bulunuyor. Ayrıca PlayStation 5’in çıkışında standartların dışında kontrol cihazlarının de yer alıp almayacağı konusu da henüz net değil.

Tabii Iron Man isimli bu kullanıcının sağladığı bu bilgilerin ne kadar güvenilir olup olmadığı konusu biraz tartışmalı. Kullanıcı, PS5’in çıkış tarihinin 20 Kasım olduğunu, PS5’te PS4 oyunları için Boost Mode adında henüz duyurulmamış bir özellik olduğunu da iddia etmişti. Ayrıca 20 Mayıs’ta büyük bir oyun duyurusunun gerçekleştirileceğini de söylemişti. Yani Iron Man’in ne kadar güvenilir olduğunu kısa bir süre içerisinde öğrenebiliriz.