Gran Turismo 7, Bir PlayStation 5 Oyunu Olabilir

Gran Turismo serisinin PS5'e, yarış oyunlarında çıtayı yükseltecek yeni bir oyunla gelmesi bekleniyor. Instagramda ortaya çıkan bir görsel, serinin bir sonraki oyununun Gran Turismo 7 olarak gelebileceğini gösteriyor.

PlayStation konsollarının sevilen yarış oyunu serisi Gran Turismo, yeni nesil PlayStation 5'in de en gözde oyunlarından biri olacak. Ortaya çıkan yeni bir görsel, serinin bir sonraki oyununun yeni nesil konsola Gran Turismo 7 adıyla geleceğini ortaya koyuyor.

Sony'nin PlayStation konsollarına simülasyon oyunları sürüşü için kokpit ekipmanları yapan Next Level Racing, Instagram hesabından takipçilerine 2020'de en çok hangi yarış oyununu beklediklerini sordu. Şirket, paylaştığı görselde Automobilista 2, F1 2020 ve DiRT 5 gibi daha önce duyurulan oyunların yanı sıra Gran Turismo 7'ye ait olduğu düşünülen bir logo kullandı.

Gran Turismo 7 logosunun görüldüğü Instagram paylaşımı:

Yukarıdaki görselde yeni yarış oyunları arasında Gran Turismo 7 logosu bariz bir şekilde göze çarpıyor. Görüntü, aynı zamanda yeni nesil konsollar için duyurulan ve Next Level Racing tarafından desteklenen oyunlardan biri olan Dirt 5'in logosunu da içeriyor. Yeni Gran Turismo'nun da PS5 için çıkacağı kesin gibi duruyor, ancak PS4'ü de kapsayan nesiller arası bir oyun olarak gelmesi de olası.

Instagram'da paylaştığı görüntüyü kısa süre sonra kaldıran Next Level Racing, web sitesinden yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, tarafımızdan yakın zamanda paylaşılan bir gönderinin medya tarafından yanlış yorumlandığını fark etti. Bunun bizim tarafımızdan gelen herhangi bir bilgiyi yansıtmadığını belirtelim. GT7'nin lansmanı ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Grafik tasarım departmanımız internette dolaşan sahte bir logo kullandı." ifadelerine yer verdi.

Next Level Racing, her ne kadar sahte bir logo kullandığını öne sürse de, serinin hayranları logonun internette var olmadığı belirtiyor. PS5'e yeni bir Gran Turismo oyunu gelmesi bekleniyor, ancak şimdilik bu sızıntıyı söylenti olarak benimsemekte fayda var. Eğer GT7 lansman oyunu olarak gelecekse, Sony'nin yakın zamanda gerçekleşecek bir etkinlikte oyunu duyurması beklenebilir.