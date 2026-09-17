Sony, PS5 için yepyeni bir güncelleme yayımladı. Ülkedeki en popüler 10 oyunu gösterme de dahil birçok kullanışlı yeni özellik konsollara geldi.

Sony, dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olan PlayStation 5 için kullanıcılara daha iyi deneyim sunmak amacıyla düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayımlıyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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Sürüm 26.06-14.00.00 ismine sahip bu güncelleme, klasik "sistem kararlılığı artırıldı" notlarının ötesine geçerek cihazlara somut yenilikler kazandırıyor. İşte PS5’e gelen yeni özellikler.

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PS5’e hangi yeni özellikler geldi?

Güncellemenin en dikkat çekici tarafı, PS5 Pro sahiplerini doğrudan ilgilendiren performans ve görsel iyileştirmeleri içeriyor olmasıdır. Güncelleme ile birlikte PS5 Pro modelinde yer alan "Enhance PSSR Image Quality" (PSSR Görsel Kalitesini Artır) seçeneği artık sistemde varsayılan olarak açık geliyor. Yapay zeka destekli bu çözünürlük ölçekleme teknolojisi, PSSR'ın önceki sürümünü destekleyen oyunlarda dahi devreye girerek çok daha keskin, net ve pürüzsüz görseller sunmayı hedefliyor.

Bu özellik yalnızca PS5 Pro konsollarında kullanılabilirken, ayarı kapatmak isteyen kullanıcıların Ayarlar > Ekran ve Video > Video Çıkışı > Enhance PSSR Image Quality adımlarını takip etmesi gerekiyor.

Oyuncuların sosyal etkileşimlerini kolaylaştırmak amacıyla sesli sohbet altyapısında da önemli bir düzenlemeye gidildi. Artık bir sesli sohbet grubundayken kimin konuştuğunu ekranda görmek mümkün. Bu işlevi aktif etmek isteyen kullanıcıların, kontrol merkezindeki sesli sohbet kartına giderek Diğer > Kimin Konuştuğunu Göster adımlarını izlemesi ve İsimleri Göster seçeneğini açması gerekiyor.

Arayüz tarafında ise Karşılama Merkezi alanına "Topluluk Etkinliği" widget'ı eklendi. Kullanıcılar bu bölümde iki farklı görünüm arasında geçiş yapabiliyor. Bunlardan birincisi olan "Trending Now" (Şu Anda Trend) sekmesi, popülaritesi hızla artan veya yeni içerik güncellemesi alan 10 çok oyunculu oyunu gösteriyor. İkinci sekme olan "Top 10" ise kullanıcının bulunduğu ülkede veya bölgede son bir hafta içinde en çok oynanan 10 oyunu sıralıyor.