Webtekno 2021 Yılbaşı Çekilişi Sonuçlandı: İşte Kazananlar

Zorlu geçen 2020 yılının ardından gelenekselleşen yılbaşı çekilişimizi gerçekleştirdik. Bu yılın hediye listesinde PlayStation 5, iki adet bilgisayar, Mi Band 4, dijital kodlar ve uzun süreden beri takipçilerimizin istediği Webtekno bardakları yer aldı.
10 Ocak 2021 Pazar günü saat 23:59 itibari ile sonlanan çekişimize 10 günde 97 bin 16 kişi katılım sağladı. Çekilişimizde toplamda 4 şart bulunuyordu ve her bi şartı gerçekleştirmek 1 katılım hakkı sağlıyordu. 97 bin 16 yeni takipçimiz, şartlardan diledikleri kadarını gerçekleştirerek toplamda 309 bin 261 katılım hakkı elde ettiler. Ayrıca toplamda 2632 katılım kurallara uymadığı için geçersiz sayıldı.
Webtekno 2021 yılbaşı çekilişini kazanan takipçilerimiz:
- PlayStation 5 oyun konsolu ve Red Dead Redeption II oyunu asil kazananı:
- Samet Kara (sk***[email protected])
- PlayStation 5 oyun konsolu ve Red Dead Redeption II oyunu yedek talihlisi:
- Yunus Emre Yunt (yu***[email protected])
- Masaüstü PC asil kazananlar:
- Tuğba Kahraman (tu***[email protected])
- Fatih Ahmet Bulut (fa***[email protected])
- Masaüstü PC yedek talihliler:
- Burak Maya (bu***[email protected])
- Mustafa Kartin (mu***[email protected])
- Mi Band 4 asil kazananlar:
- Numan Biloğlu (nu***[email protected])
- Şehri Gençtürk (se***[email protected])
- 100 TL Netfix hediye kuponu asil kazananlar:
- Ozan Gedikoğlu (oz***[email protected])
- Anıl Kızıltan (an***[email protected])
- Sidar Bozyel (si***[email protected])
- Mustafa Eren Pat (mu***[email protected])
- Berkant Özay (br***[email protected])
- Umut Karansoy (u_***[email protected])
- Uğur Erol Akpulatman (ug***[email protected])
- Emre Şahin (em***[email protected])
- Utku Aksoy (ut***[email protected])
- Mehmet Akif Kökten (in**[email protected])
- Hakan Can Tapan (ha***[email protected])
- Reshad Babazade (ba***[email protected])
- Yasin Melih Bilgi (y.***[email protected])
- Abdurrahman Keskin (ls***[email protected])
- Şafak Saçlı (sa***[email protected])
- Serhat Öten (se***[email protected])
- Hüseyin Çınar (hh***[email protected])
- Kadir Hamza (ha***[email protected])
- Ulaş Yavuz (ul***[email protected])
- Burak Ceylan (bc***[email protected])
- 50 TL AppStore hediye kodu asil kazananlar:
- Mahmut Altundal (ma***[email protected])
- Emre Hacıalioğlu (em***[email protected])
- Halid Mashadizade (hm***[email protected])
- Eray Demir (ad***[email protected])
- Hüseyin Akdemir (hs***[email protected])
- Ege Özesen (eg***[email protected])
- Başak Özgümüş Yılmazer (ba***[email protected])
- Yasemin özer (ya***[email protected])
- Ömer Bilal Aydın (ay**[email protected])
- Anıl Yaprak (an***[email protected])
- 50 TL Google Play Store hediye kodu asil kazananlar:
- Derya Binay (de***[email protected])
- Yusuf Karan (yu***[email protected])
- Burak Uçak (bu***[email protected])
- Mehmet Işık (me**[email protected])
- Emir Gülseven (jo***[email protected])
- Kadir Özdemir (ka***[email protected])
- Ahmet Can Ayvaz (ah***[email protected])
- Furkan Avcı (fu***[email protected])
- Mevlüt Yılmaz (mv***[email protected])
- Özge Şengül (oz***[email protected])
- Webtekno bardağı asil kazananlar:
- Veysel Çevik (ve***[email protected])
- Emre Örnek (or***[email protected])
- Deniz Çomruk (dn***[email protected])
- Servet Barış Culfa (sb***[email protected])
- Hakan Tırmış (ha***[email protected])
- Furkan Aksoy (rc***[email protected])
- Seymen KARABAĞ ( sm***[email protected])
- Kadir Erdoğan (ey**[email protected])
- Selman Ergül (er***[email protected])
- Nurullah Ekinci (nu***[email protected])
- Sedat Oktay (se***[email protected])
- Veli Can Salkın (ve***[email protected])
- Tugay Sayar (tu***[email protected])
- Ömer Faruk Kocaman (19***[email protected])
- Muhammet Çağrı Aktaş (ma***[email protected])
- Abdülkerem Musab Güney (mu***[email protected])
- Suat Şenerkurmaz (su***[email protected])
- Muhammed Ali Yılmaz (yl***[email protected])
- Ali Ayberk Atasayar (ay***[email protected])
- Hakan Çelik (ha***[email protected])
Yukarıdaki kazananlar listesinde yer alan takipçilerimize hediyelerinin teslimati ile ilgili "[email protected]" uzantılı adreslerden birer e-posta gönderilecektir. Farklı uzantılı adreslerden çekilişi kazandığınıza dair gelen e-postalar olursa itibar etmeyiniz.
E-postaya 7 gün içerisinde dönüş yapmayan talihliler, çekiliş kurallarında da belirtildiği üzere şanslarını kaybedeceklerdir. PlayStation 5 & RDRII ile iki adet masaüstü bilgisayar için belirlenen asil talihliler, aldıkları e-posta 7 gün içerisinde dönüş yapmazlarsa hediyeler için yedek talihliler ile iletişim kurulacaktır.
Webtekno 2021 yılbaşı çekilişine katılan tüm takipçilerimize teşekkür ederiz:
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