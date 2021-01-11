Webtekno 2021 Yılbaşı Çekilişi Sonuçlandı: İşte Kazananlar

30 Aralık 2020’de başlattığımız, PlayStation 5 dahil toplam 65 kişiye hediye vereceğimiz çekilişimizin sonuçları belli oldu. Hediyeleri kazanan takipçilerimizi açıklıyoruz.

Zorlu geçen 2020 yılının ardından gelenekselleşen yılbaşı çekilişimizi gerçekleştirdik. Bu yılın hediye listesinde PlayStation 5, iki adet bilgisayar, Mi Band 4, dijital kodlar ve uzun süreden beri takipçilerimizin istediği Webtekno bardakları yer aldı.

10 Ocak 2021 Pazar günü saat 23:59 itibari ile sonlanan çekişimize 10 günde 97 bin 16 kişi katılım sağladı. Çekilişimizde toplamda 4 şart bulunuyordu ve her bi şartı gerçekleştirmek 1 katılım hakkı sağlıyordu. 97 bin 16 yeni takipçimiz, şartlardan diledikleri kadarını gerçekleştirerek toplamda 309 bin 261 katılım hakkı elde ettiler. Ayrıca toplamda 2632 katılım kurallara uymadığı için geçersiz sayıldı .

Webtekno 2021 yılbaşı çekilişini kazanan takipçilerimiz:

Yukarıdaki kazananlar listesinde yer alan takipçilerimize hediyelerinin teslimati ile ilgili "[email protected]" uzantılı adreslerden birer e-posta gönderilecektir. Farklı uzantılı adreslerden çekilişi kazandığınıza dair gelen e-postalar olursa itibar etmeyiniz.

E-postaya 7 gün içerisinde dönüş yapmayan talihliler, çekiliş kurallarında da belirtildiği üzere şanslarını kaybedeceklerdir. PlayStation 5 & RDRII ile iki adet masaüstü bilgisayar için belirlenen asil talihliler, aldıkları e-posta 7 gün içerisinde dönüş yapmazlarsa hediyeler için yedek talihliler ile iletişim kurulacaktır.

Webtekno 2021 yılbaşı çekilişine katılan tüm takipçilerimize teşekkür ederiz:

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