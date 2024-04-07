Xbox Başkanı Sarah Bond'un çalışanlara gönderdiği bir e-posta, şirketin geriye dönük uyumluluk konusuna önem verdiğini gösteriyor.

Yıllar süren bekleyişin ardından Xbox’ın yeni nesil konsollarını gördüğümüzde, PlayStation 5 rekabetiyle gelen yeni donanımların da katkısıyla fazlaca heyecanlanmıştık. Yeni çıkan konsollar ve gösterilen oyun demoları her ne kadar heyecanımızı zaman içinde daha da körüklemiş olsa da tam olarak konsolların hakkını veren yeterince oyun görmedik desek yanlış olmaz.

Hâl böyle olunca bir yandan da yıllar içinde yıllar içinde yeni oyunlar ve konsollar çıktıkça önceki nesillerdeki oyunları oynayamama endişesi kendini gösteriyor. Özellikle de PlayStation tarafındaki kullanıcılar, yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumluluk çerçevesinde sadece belirli oyunları oynayabiliyor.

Fakat Xbox, bu konunun daha çok üstüne düşecek.

2020’de Xbox Series X ve S’i tanıtan Microsoft, bu konsollara tüm Xbox One, Xbox 360 ve Xbox oyunlarını oynatabilme kapasitesini vermişti. Hatta Series X modeli, bazı eski oyunların grafik kalitesini ve kare hızını artırmasıyla dikkat çekmişti. Şimdiyse Xbox Başkanı Sarah Bond, çalışanlarla paylaştığı bir e-postada önümüzdeki konsollarda da bunun devam edeceğini, hatta bunun için bir ekip kurduklarını belirtti. Bond’un açıklaması şu şekilde:

“Hem Xbox hem de genel olarak sektördeki herkes için önemli olan, oyunların korunmasına yönelik yeni bir ekip kurduk. Oyuncularımıza geriye dönük uyumluluk sunma konusundaki güçlü geçmişimiz üzerine inşa etmeye devam ediyoruz ve gelecek nesil oyuncuların keyif alması için muhteşem Xbox oyunları kitaplığını öne çıkarmaya kararlıyız.”

9 Haziran 2024’te gerçekleşecek Xbox Game Showcase etkinliğinde bu ekibe yönelik daha çok bilgi edineceğimiz belirtiliyor. Darısı PlayStation’ın başına diyelim.