PS5'in SSD'leri Xbox One Series X'ten Daha Güçlü Olabilir

Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5'in SSD teknolojisi sayesinde Xbox Series X karşısında avantaj sağlayabilir. PS5 için duyurulan ilk oyun olan Godfall’ın arkasındaki geliştiricilere göre konsolun SSD sürücüsü, oyun için büyük özgürlük sağlayarak, güçlü bir çözümler sunuyor.

Sony ve Microsoft, yeni konsollarına kendi SSD çözümlerini uyguluyor, ancak aradaki farkı geliştiriciler ölçüyor. Yeni nesil konsollarda bulunan yeni NMVe SSD teknolojisinin, yükleme ekranlarını ortadan kaldıracağı ve oyun dünyasında yeni bir performans seviyesi sunacağı geliştiriciler tarafından sıklıkla dile getiriliyor.

Godfall'un arkasındaki geliştiriciler, PS5'in güçlü SSD'sinden etkilendiklerini söylüyor. Godfall'un yaratıcı yönetmen Keith Lee, "PlayStation 5'teki olağanüstü güçlü SSD, her bir nesne için yeni bir ayrıntı düzeyi sunuyor ve geniş dünyamızın kesintisiz yüklenmesini sağlıyor." diyerek, konsoldaki SSD teknolojisinin önemini vurguladı.

Oyunda mekaniklerin öne çıktığını belirten Lee, yeni kontrolör cihazının, uyarlanabilir tetikleri ve dokunsal geri bildirimi sayesinde anlık mücadeleyi canlandırdığını belirtti.

Daha önce Microsoft geliştiricileri de Xbox Series X hakkında benzer açıklamalar yapmışlardı. Peki aradaki fark ne? Aslında PS5'in gizli silahı ve Xbox Series X'e göre en önemli avantajı Sony'nin ReRAM depolama teknolojisi olabilir. ReRAM özellikle kurumsal pazar için özel olarak tasarlanmış bir SCM (Depolama Sınıfı Bellek) olarak üretildi.

ReRAM, DRAM'den daha az güç gerektiriyor ve Intel'in Optane sürücülerinde kullanılan teknolojiyle aynı teknolojiyi kullanıyor. Burada dikkat çekilen nokta, Sony'nin SSD'yi hızlandırmak için PS5'in anakartında az miktarda ReRAM kullanması. ReRAM modülü, en çok kullanılan verileri önbelleğe alıyor ve depolayarak işlemek için doğrudan CPU ve GPU'ya gönderiyor. Bu sistem, geliştiricilere oyunlarındaki veri bloklarına ayrıntılı erişim sağlamaları için özel olarak geliştirilen bir yazılımla tamamlanıyor.

Şimdilik SSD'lerin nasıl çalışacağı tam olarak bilinmiyor. Çözüm ne olursa olsun, geliştiriciler oyun dünyalarında devrim yapabilmeleri için konsol üreticilerinden birçok araç seti alacaklar ve oyunculara daha fazlasını sunacaklar.