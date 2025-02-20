Eski PlayStation başkanı Shuhei Yoshida, yeni PlayStation konsolu olan PS6'nın ne zaman çıkacağına yönelik tahminini açıkladı.

Eski PlayStation başkanı Shuhei Yoshida, bir sonraki büyük konsolun yani PS6'nın ne zaman piyasaya sürülebileceği konusunda fikirlerini paylaştı. Yoshida’ya göre giderek uzayan konsol nesilleri göz önüne alındığında PS6’nın 2028’de çıkması bekleniyor.

GamesBeat ile yaptığı röportajda Yoshida, konsol nesilleri arasındaki sürenin uzadığına dikkat çekerek, PS5’in üretim sürecinin pandemiden etkilendiğini belirtti.

"Son döngü yedi yıldı. Eğer bir sonraki de aynı sürede gelecekse, 2027’de bir yeni konsol görmeliyiz ancak bana kalırsa PS6 için 2028 daha olası görünüyor."

PS6'yı en erken 2028'de göreceğiz

Yoshida ayrıca Microsoft’un sızdırılan "2028 planına" atıfta bulunarak, yeni Xbox konsolunun da benzer bir tarihte piyasaya sürülebileceğini ifade etti.

Oyun endüstrisindeki dalgalanmalara da değinen Yoshida, son yıllardaki aşırı işe alımlar ve ardından gelen işten çıkarmaları Covid-19’un tetiklediğini söyledi.

"Şirketler, pandemiye aşırı tepki vererek fazla yatırım yaptı. Sonrasında ise gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldık."

Öte yandan oyun dünyasında konsol nesilleri arasındaki sürenin uzaması, Nintendo’nun sekiz yıl aradan sonra gelen Switch 2 konsolunda da görülüyor. Şimdilik Yoshida’nın tahminine göre PS5 kullanıcıları birkaç yıl daha konsollarını keyifle kullanabilirler.

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