Zamlar RAM'lerle Sınırlı Kalsa İyi: PSU ve Soğutuculara da Zam Yolda!

Çin merkezli bir tedarikçiden aktarılan bilgilere göre içinde bulunduğumuz RAM krizinin yanı sıra yakında PSU ve soğutucularda da artan maliyetlerden ötürü önemli oranda zamlar görülecek.

Çin merkezli bir tedarikçiden aktarılan bilgilere göre bilgisayar donanımı pazarında yeni bir zam dalgası daha yaşanabilir. Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd. imzalı yazıya göre bakır, gümüş ve kalay gibi temel hammaddelerin fiyatları hızla yükseliyor. Bu artış, özellikle güç kaynakları (PSU) ve soğutucuların maliyetlerine doğrudan yansıyacak.

Şirket, 6 Ocak itibarıyla tedarikçilerin eski fiyatlardan yeni sipariş kabul etmeyi bıraktığını ve bundan sonraki siparişlerin güncellenmiş fiyatlar üzerinden hesaplanacağını belirtiyor. Yapılan tahminlere göre güç kaynaklarında %6–10, soğutucularda ise %6–8 arasında bir maliyet artışı bekleniyor.

Yeni fiyat dalgası 1 Şubat sonrasında gelebilir

Ocak ayı için iş ortaklarına “erken sipariş ve rezervasyon” çağrısı yapılırken, teslimatların mevcut stoklara ve sevkiyat önceliklerine bağlı olacağı söyleniyor. Asıl kritik nokta ise 1 Şubat. Bu tarihten itibaren tüm kampanya ve promosyonların iptal edileceği ve “normal fiyatlandırmaya” geçileceği ifade ediliyor. Şirkete göre ürünlerin %90’ından fazlası, temel fiyat artışına ek olarak yeniden zamlanacak. Bu da büyük oranla kısa bir sürede Türkiye pazarındaki fiyatları da etkileyecek.

Yine de söz konusu şirketin sektördeki büyük ve bilinen markalarla doğrudan bağlantısı bağımsız kaynaklarca doğrulanabilmiş değil. Bu nedenle uzmanlar, bu duyurunun kesinleşmiş sektör geneli bir zam kararı olarak değil, artan fiyat baskısının bir işareti olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.