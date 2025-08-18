Günümüzde Battle Royale oyunlarının öncüsü kabul edilen PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu içerikte bir araya getirdik.

Hayatta kalma mücadelesinin en heyecanlı anlarını milyonlarca oyuncuyla aynı anda yaşatan, oyun dünyasında "Battle Royale" türünü âdeta bir fenomen hâline getiren PUBG, çıktığı ilk günden beri popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Paraşütle bir adaya atlayıp, silah ve teçhizat arayışına girdiğiniz, daralan oyun alanında rakiplerinizi eleyerek hayatta kalan son kişi veya takım olmaya çalıştığınız bu adrenalin dolu serüven, her maçta farklı bir hikâye yazmanızı sağlıyor. Eğer siz de bu efsanevi dünyanın kapılarını aralamak veya oyun hakkındaki bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. PUBG'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

PUBG fragmanı

PUBG'nin ortaya çıkış hikâyesi

PUBG'nin doğuşu, aslında Brendan Greene adındaki "PlayerUnknown" lakaplı bir oyun mod tasarımcısının tutkusuna dayanıyor. Greene, ARMA 2 gibi oyunlar için geliştirdiği "Battle Royale" modları ile tanınıyordu. Bu modlar, Japon filmi "Battle Royale"den esinlenerek, oyuncuları geniş bir haritada hayatta kalma mücadelesine sokuyordu.

Greene'in bu modları büyük bir oyuncu kitlesi tarafından sevilince, Güney Koreli oyun stüdyosu Bluehole (şimdiki adıyla Krafton) kendisiyle iletişime geçti. Greene'e bu fikri bağımsız bir oyuna dönüştürmesi için tam yetki ve özgürlük tanındı. Bu iş birliğinin sonucunda, oyun dünyasını sonsuza dek değiştirecek olan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ortaya çıktı.

PUBG nasıl bir oyun?

PUBG, temel olarak bir "Battle Royale" (BR) oyunudur. Oyunun ana mantığı oldukça basittir. 100 oyuncu, uçakla büyük bir adanın üzerinden geçer ve istedikleri noktaya paraşütle atlar. Yere indikten sonra amaç, evleri, binaları ve çeşitli yapıları araştırarak silah, zırh, sağlık kitleri ve diğer hayati teçhizatları bulmaktır.

Bu esnada, haritanın belirli bölgelerini rastgele olarak kapatan ve oyuncuları daha küçük bir alanda savaşmaya zorlayan "mavi alan" adı verilen bir güç alanı sürekli daralır. Bu alanın dışında kalan oyuncular zamanla hasar alarak ölür. Oyunun sonunda hayatta kalan son kişi veya son takım, meşhur "Winner Winner Chicken Dinner!" unvanını alarak maçı kazanır. Oyunu tek başınıza (Solo), iki kişilik takımla (Duo) veya dört kişilik takımla (Squad) oynayabilirsiniz.

PUBG çıkış tarihi

PUBG, oyun dünyasına ilk adımını 23 Mart 2017'de Steam platformunda Erken Erişim oyunu olarak attı. Kısa sürede rekorlar kıran oyunun tam sürümü (1.0 versiyonu) ise 20 Aralık 2017'de yayınlandı.

PUBG hangi platformlarda var?

PUBG, günümüzde birçok platformda milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaktadır. Oyunun bulunduğu platformlar şu şekilde:

PC

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series S

Xbox Series X

iOS

Android

PUBG ücretli mi? Fiyatı ne kadar?

PUBG: Battlegrounds, 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren ücretsiz (Free-to-Play) bir modele geçiş yapmıştır. Bu tarihten itibaren oyunu PC, PlayStation ve Xbox platformlarında herhangi bir ücret ödemeden indirip oynayabilirsiniz.

Ancak oyunda "Battlegrounds Plus" adında tek seferlik bir ücretle satın alınabilen isteğe bağlı bir yükseltme bulunmaktadır. Bu yükseltme, Dereceli Mod, Özel Maç oluşturma gibi özelliklere erişim ve bazı kozmetik eşyalar sunar.

PUBG sistem gereksinimleri