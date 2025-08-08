Son yılların en huzurlu ve en rahatlatıcı oyunlarından biri olan Stardew Valley'e dair merak ettiğiniz tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Bazen fazlasıyla kafa yoran oyunlardan yorulup daha sakin oyun arayışına girebiliyoruz. İşte tam da bu anlar için imdadımıza yetişen oyunlardan biri Stardew Valley. Tabii her ne kadar 2025 yılında olsak da daha önce Stardew Valley oynamayan pek çok oyuncu mevcut.

Biz de bu içeriğimizde şehir hayatının karmaşasından uzaklaşıp, dededen miras kalan eski bir çiftliği yeniden canlandırma fırsatı sunan büyüleyici çiftlik simülasyonu ve rol yapma oyunu Stardew Valley'e dair tüm detayları sizin için bir araya getirdik.

Stardew Valley fragmanı

Stardew Valley konusu

Oyunda monoton ve ruhsuz bir ofis işinden bunalan bir karakteri canlandırıyoruz. Büyükbabamızın vefatının ardından ondan bize bir mektup ve Stardew Valley'deki eski bir çiftliğin tapusu kalıyor. Bu yeni başlangıç fırsatını değerlendirerek eşyalarımızı topluyor ve huzurlu ama bir o kadar da yabani bir hayata adım atıyoruz.

Temel amacımız yabani otlar ve taşlarla kaplı bu araziyi, üreten, canlı ve kârlı bir çiftliğe dönüştürmek üzerine ancak oyun sadece çiftçilikle sınırlı değil. Aynı zamanda kasabanın gelişimini engelleyen ve yerel esnafı zor durumda bırakan Joja Corporation'a karşı bir duruş sergileyerek, kasabanın sosyal ve kültürel merkezi olan Topluluk Merkezi'ni onarmak da önemli görevlerimizden biri.

Stardew Valley nasıl bir oyun?

Stardew Valley, 2D piksel sanat tarzına sahip, sonu açık bir rol yapma oyunudur. Oyunculara geniş bir özgürlük alanı sunan oyunun temel mekanikleri arasında tarım, hayvancılık, balıkçılık, madencilik, zanaatkarlık ve kasaba halkıyla sosyalleşme bulunur.

Mevsimlerin döngüsü, hava koşulları ve günün saatleri oyun içindeki aktiviteleri doğrudan etkiler. Oyuncular, kazandıkları parayla çiftliklerini geliştirebilir, yeni tohumlar ve hayvanlar alabilir, evlerini genişletebilir ve çeşitli aletler üretebilirler. Ayrıca kasabadaki bekârlarla romantik ilişkiler kurup evlenebilir ve çocuk sahibi olabilirler. Oyun, hem tek oyunculu hem de en fazla dört kişiye kadar çok oyunculu olarak oynanabilir.

Stardew Valley çıkış tarihi

Stardew Valley, ilk olarak 26 Şubat 2016 tarihinde PC için piyasaya sürülmüştür. Daha sonrasında büyük bir başarı yakalayarak diğer platformlar için de yayınlanmıştır.

Stardew Valley hangi platformlarda var?

Stardew Valley, günümüzde oldukça geniş bir platform yelpazesinde oyunculara sunulmakta. Oyunu aşağıdaki platformlardan edinebilir ve oynayabilirsiniz:

PC : Windows, macOS, Linux

: Windows, macOS, Linux Konsollar : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Mobil: iOS, Android

Stardew Valley fiyatı ne kadar?

Stardew Valley'in fiyatı, platforma ve güncel indirim dönemlerine göre değişiklik göstermekte. Genel olarak uygun fiyatlı bir oyun olsa da güncel fiyatları şu şekilde:

Platform Fiyat Steam (PC) 5.99$ PlayStation Store (PS4, PS5) 489₺ Xbox Store (Xbox One, Xbox Series S/X) 50,14₺ Nintendo Store (Nintendo Switch, Nintendo Switch 2) 14.99$ Play Store (Android) 45,99₺ App Store (iOS) 229,99₺

Not: Belirtilen fiyatlar içeriğin yazıldığı tarih olan 5 Ağustos 2025 tarihli fiyatlardır. İndirim dönemlerinde bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir ve ileriki tarihlerde zamlanabilir. En güncel fiyatlar için ilgili platformun mağazasını kontrol etmeniz önerilir.

Stardew Valley sistem gereksinimleri

İşlemci : 2 Ghz

: 2 Ghz RAM : 2 GB

: 2 GB Ekran Kartı : 256 mb video belleği, shader model 3.0+

: 256 mb video belleği, shader model 3.0+ DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 500 MB kullanılabilir alan

: 500 MB kullanılabilir alan İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha yenisi