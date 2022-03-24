PUBG'nin ardındaki oyun şirketi Krafton, Blockchain sektörünün önemli isimlerinden Solana ile iş birliği yaptığını duyurdu. Krafton, bu iş birliği kapsamında Blockchain ve NFT temelli oyunlar üzerine çalışacak. Ayrıca şirketin Web 3.0 yapılanması da Solana ile inşa edilecek.

PUBG: Battlegrounds ve PUBG: Mobile gibi dev oyunların ardındaki isim olan Krafton, bugün önemli bir ortaklık duyurusu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, popüler Blockchain şirketi Solana Labs (SOL) ile iş birliği yapıldığı ve iş birliğinin uzun vadeli olduğu ifade edildi. Krafton'un bu anlaşmayı yapmasının nedeni Blockchain ve NFT temelli oyunlardı. Hatta yakın bir gelecekte PUBG'de NFT'lerle bile karşılaşabiliriz.

Krafton tarafından yapılan açıklamalarda Solana için övgü dolu cümleler kuruldu. Dünyanın en performanslı Blockchain teknolojisinin Solana olduğunu ifade eden Krafton yetkilileri, bu iş birliği ile Solana'nın yüksek performansının ve güvenliğinin yanı sıra uzun vadedeki tüm avantajlarından yararlanılacağı ifade edildi.

Krafton, Web 3.0'e girişe hazırlık yapıyor

Krafton üst yöneticilerinden Hyungchul Park, şirketin Web 3.0 için hazırlıklar yaptığını ve bu noktada Solana gibi şirketlerin kritik önem arz ettiğini söyledi. Solana Labs'ın Web 3.0'ün en iyi temsilcilerinden bir tanesi olacağını ifade eden Park, yapılacak çalışmalarla Krafton'un gelecekteki yerini şimdiden inşa edeceklerini belirtti.

Aslına bakacak olursak bu iş birliği pek de şaşırtıcı değil. Zira Krafon, bundan bir süre önce web 3.0 ve NFT sektörlerine gireceğini resmi olarak dile getirmişti. Hatta bu açıklamanın hemen peşine de bir dizi iş birliği duyurusu yapıldı. Solana'nın bu alanda popüler ve yaygın olarak tercih edilen bir şirket olduğunu görmezden gelmezsek, Krafton'un en iyi tercihlerden bir tanesini yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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