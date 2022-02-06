Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Web 2.0 hayatımıza girmişti. Web 2.0’ın vaat ettiği en büyük şey ise karşımıza sosyal medya olarak çıktı. Şimdi ise Web 3.0 hayatımıza girdi ancak birçoğumuz farkında değiliz ve kullanmıyoruz. Peki Web 3.0 nasıl daha çok kullanıcı kazanabilir? Gelin anlatalım.

Web 3.0 artık resmen hayatımıza girdi. Ancak daha kimse Web 3.0’ın ne olduğunu ve ne içerdiğini tam olarak bilmiyor. Bugünkü yazımızda değinmek istediğimiz konu Web 3.0’ın neleri içerdiği ve neden bu kadar az kullanıcıya sahip olduğu. Ancak Web 3.0 nedir diye merak ediyorsanız ona da kısaca bir değineceğiz, merak etmeyin.

Şu anda Web 3.0’da bulunan kitlenin büyük bir kısmı, kripto para ile ilgilenen insanlardan oluşuyor. Eğer Web 3.0’ın aynı Web 2.0 gibi (sosyal medya çağı) büyümesi isteniyorsa çok daha fazla şey yapılması gerekiyor. Gelin Web 3.0, Web 2.0 gibi kullanıcı sayısına ulaşmak istiyorsa ne yapılmalı bir göz atalım.

Web 3.0 nedir, nerelerde karşımıza çıkar?

Web 3.0'ın neden kullanıcısının bu denli az olduğuna birazdan değineceğiz ancak önce hiç bilmeyen okurlarımız için Web 3.0 nedir, nerelerde karşımıza çıkar hemen açıklayalım. Web 3.0'ı açıklamadan önce Web 1.0 ve 2.0'ı ufak bir özet geçelim: Web 1.0, kullanıcıların %90'ının sadece tüketici olduğu, 1990'dan 2005'e kadar süren bir dönemdi. Web 2.0 ise kullanıcıların hem üretici hem tüketici olduğu ve günümüzde mobil de dahil olmak üzere birçok cihazdan erişilebilen, hâlâ kullanılan internet sürümüdür.

2020 ve 2021 yıllarında konsept olarak daha sık karşımıza çıkan ve o günden beri geliştirilerek büyüyen Web 3.0, Web 2.0'dan farklı olarak merkezi olmayan ve blok zincirine dayalı bir sistemdir. Web 3.0'da içerik üretmenin yanı sıra kripto paralar ile kullanıcılar büyük gelirler elde edebilirler ve gezinirken kişisel verilerini çok daha iyi bir şekilde koruyabilirler.

Web 3.0’ın kripto para ile ilgili tarafına nasıl kullanıcı çekilebilir?

Geçtiğimiz yıllarda birçok insan kripto para borsasına dahil oldu. Özellikle Web 3.0’ın hedefi kripto para alım satım işlerine dahil olan ancak çok da içli dışlı olmayan insanları çekmek olmalı. Şu anda Web 3.0’a dahil olan birkaç uygulama da buna hizmet ediyor ve ufak çaplı yatırımcılara yüksek kâr vaat ediyor.

Uniswap (UNI), OpenSea ve Aave (AAVE) en iyi bilinen popüler Web 3.0 ürünlerinden bazılarıdır ve bunlar hepsi doğrudan kripto para varlıklarını satın almak ve ticaret yapmak ve kaldıraç elde etmek için üretilmiştir. Ancak şu anda bu platformları kullanan çok kısıtlı bir kitle var ve yeterince insana ulaşmamış durumda. Çünkü platformların sayısı az ve herkese hitap etmiyor. Bu platformlarının reklamının daha iyi yapılması ve hatta böyle daha çok platform oluşturulması gerekiyor.

Kripto ile ilgisi olmayan kullanıcılar Web 3.0’a nasıl çekilebilir?

Web 3.0 projelerinin neredeyse hepsi, Web 2.0 platformlarına alternatifler olarak büyük ilerlemeler kaydediyor. Web 3.0'ın Web 2.0'a göre büyük avantajları bulunuyor ve bu sayede geniş bir kitleyi içeriye çekmeyi başarıyorlar.

Odysee gibi uygulamalar, içerik üreticileri ve salt kullanıcılar için YouTube gibi alternatiflerden daha adil bir platform sunuyor. Odysee, ajanslar gibi aracılar ve aracılarla ilişkili maliyetleri ve genel giderleri ortadan kaldırarak, içerik oluşturuculara platformlarında YouTube ve Twitch gibi rakip Web 2.0 platformlarından çok daha fazla kâr payı sunabiliyor.

Aynı Odysee gibi Brave internet tarayıcısı da kullanıcıları için reklam tabanlı gelir modelini daha özel, şeffaf ve adil bir alternatifle elden geçirerek daha adil bir platform oluşturmaya çalışıyor. Web 2.0 reklamları, hem çevrimiçi olarak tükettiğimiz içeriğe entegre edilmesi hem de hedeflenen reklamları sunmak için kullanıcının gizliliğini ihlal eden uygulamalar açısından büyük problemler barındırıyor.

Brave tarayıcısındaki reklamlar ise internet sayfalarında, yani sizin odak noktanızın olduğu yerde değil sistem bildirimlerinde çıkıyor. Brave’deki reklamlar, kişisel verilerinizin altından girip üstünden çıkarak karşınıza çıkartılmaz, bunun yerine almak istediğiniz reklam türlerini siz seçersiniz.

Eğer isterseniz Brave tarayıcısında reklamları tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Ancak tarayıcınızda reklam almayı kabul ederseniz, kullanıcılara reklamverenin ödediği miktarın %70'i verilir ve bu da çok daha adil, özel ve şeffaf bir reklamcılık sistemi oluşturur.

Session isimli mesajlaşma uygulaması, popüler mesajlaşma uygulamalarına kıyasla büyük ölçüde geliştirilmiş gizlilik sunmak için ademi merkeziyetçiliğin avantajlarından yararlanır. Bu sayede Session, tamamen güvenilir bir şekilde popüler rakiplerinden daha fazla gizlilik ve anonimlik sunabilmektedir.

Bunun gibi uygulamalar, ana akım kullanıcıları Web 3.0’a çekmekte önemli bir rol oynuyor. Örneğin geçtiğimiz sene patlak veren WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesinden dolayı birçok insan WhatsApp'ı terk ettiğinden dolayı 2021'de Session, tam %500 büyüme yaşadı. Brave de yavaş yavaş büyük bir tarayıcı haline geliyor ve şu anda 40 milyondan fazla kullanıcısı var.

Bahsettiğimiz Web 3.0 uygulamalarının ise şu ortak noktaları var: Kullanımı kolaylar, kriptodan bağımsız avantajlar sunuyorlar ve önemli bir finansal yatırım gerektirmiyorlar. Bu özelliklere sahip uygulamalar artarsa Web 3.0’ın gündelik kullanıcı sayısında büyük bir artış görmek mümkün olur.

Web 3.0’ın tam olarak neden daha çok kullanıcıya ihtiyacı var?

Teknolojide değer kullanıcılar tarafından yönlendirilir ve teknolojiyi kimse kullanmıyorsa, teknolojinizin anlamı nedir? Web 3.0, tüm dünyada en büyük büyüyen endüstrilerden biri olmaya devam edecekse, kullanıcılara ihtiyacı var.

Sunduğu tüm avantajlara rağmen gerçekten merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak, merkezi alternatiflerden çok daha karmaşık bir sürece sahiptir. Kullanıcı kitlesine sahip uygulamalar daha hızlı gelişebileceğinden dolayı daha fazla kullanıcı çekmek bu sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır.

Örneğin Session uygulamasının kullanıcı sayısı büyüdükçe gelen geri bildirim, raporlama ve desteğin artması uygulamanın geliştirilmesine büyük ölçüde yardımcı oldu. Olay da bu aslında, diğer uygulamalar da daha fazla kullanıcıya sahip oldukça daha çok gelişecekler ve daha çok kullanıcı çekmeye başlayacaklar.

Web 3.0 endüstrisi için bir sonraki adım, bu kritik kullanıcı kitlesine olabildiğince çabuk ulaşmak olmalıdır. Bu sadece uygulamaların büyümesini ve gelişmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda alana yeni yatırımları da çekecek.