PUBG'nin orijinal Erangel haritası, 29.2 güncellemesi ile birlikte yalnızca 2 haftalığına oyuna geri dönecek.

PUBG: Battlegrounds, tüm zamanların en çok anlık oyuncuya sahip oyunu olduğunda oynanan tek harita Erangel idi. Zaman içerisinde oyuna çok sayıda harita eklenip güncelleme getirilirken Erangel de zaman içerisinde oldukça değişti. PUBG: BATTLEGROUNDS'un ilk savaş alanı olan Erangel'in orijinal hali, iki haftalığına oyuna geri dönecek.

Erangel Classic'te oyuncular, başlangıç adasında üzerine silahlar yerleştirilmiş bankları yeniden görebilecekler. Ayrıca oyundaki silah dengeleri de erken erişim günlerindeki hissiyatı yeniden oluşturacak ve nostalji hissini verecek şekilde ayarlanacak. Yardım Paketi içinden Tommy Gun bulmak da mümkün olacak. Sisli ve yağmurlu havaya ek olarak eski mini harita da oyunda yer alacak.

Sadece iki hafta kalacak

Erangel Classic'e normal maçlarda sınırlı bir süre için erişilebilecek. Harita oyunun bilgisayar sürümünde 14 Mayıs - 28 Mayıs tarihleri arasında, konsollarda ise 23 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında deneyimlenebilecek. Bu süreçte Erangel Classic, mevcut Erangel haritasının yerini alacak. Yani oyunu hem bilgisayarda hem de konsolda oynuyorsanız haritaya daha uzun süre erişebileceksiniz.

PUBG: BATTLEGROUNDS bundan 7 yıl önce çıkış yapmış ve büyük başarı yakalamıştı. Oyun dünyasını sarsan ve bir Battle Royale akımı başlatan yapımın Erangel haritası da ikonik hâle gelmişti. 29.2 güncellemesi ile birlikte şimdi oyuncular kısa bir süre için de olsa o günlere geri dönüp nostalji hissini doyasıya yaşayabilecekler.