PUBG: Battlegrounds, çıkışından yedi yıl sonra yepyeni bir oyun motoruna geçerken yeni oynanış şekilleri de sunmaya hazırlanıyor.

NetEase ile olan dava sürecini sonlandıran KRAFTON, PUBG: Battlegrounds için yol haritasını açıkladı. Bu yol haritası, önümüzdeki yıl oyunun eski görkemli günlerine dönmek için çalışacağını da göz önüne seriyor. Pek çok büyük değişikliğin yer aldığı yol haritası şimdiden heyecan yaratmış durumda.

Her ne kadar eskisi kadar büyük oyuncu kitlesine sahip olmasa da hala en popüler battle royale oyunları arasında yer alan, hatta türün öncüsü kabul edilen PUBG: Battlegrounds, yakın zamanda Unreal Engine 5 ile karşımıza çıkacak. Yeni oyun motoru, oyunu çok daha farklı bir şekilde deneyimleyebilme şansı verecek.

PUBG'ye bu yıl köklü değişiklikler geliyor

Öncelikli olarak oyun, Unreal Engine 4'ten Unreal Engine 5'e geçiyor. Oyun İçi Prodüksiyon Tasarımcısı Taehryun Kim, ekibin amacının en yüksek görsel kalite geliştirmesini sağlamak olduğunu ifade ediyor. Bu geliştirme dünyayı, karakterleri, araçları ve oyunda gördüğümüz her şeyi kapsayacak. Oyunun özü korunacak olsa da bazı düzenlenebilir özellikler oyuna eklenecek. Bir diğer önemli nokta ise oyuncular, kendi haritalarını ve modlarını üretip oyuna ekleyebilecekler.

Haritaları yakıp yıkacağız!

Unreal Engine 5 ile beraber haritada yer alan elementler de yok edilebilir ya da değiştirilebilir olacak. Örneğin duvarların bir kısmını yıkarak kendimize geçecek yer açabileceğiz. Ya da etraftaki malzemelerden barikat kurmamız mümkün hâle gelecek. Açık alanda ise toprağı, roket vb araçlarla manipüle ederek kendimize hendekler oluşturabileceğiz. Bu özelliğin bir önizlemesi de nisan güncellemesinde kendine yer bulacak.

Silahlar sık sık güncellenecek, yeni eşyalar gelecek

İstikrarlı bir ekosistemi teşvik etmek ve oyunculara daha fazla seçenek çeşitliliği sunmak için, silah güncellemelerinin iki ayda bir yayınlanması planlanıyor. Arcade'in "Silah Laboratuvarı", oyuncuların denge ayarlamalarını ana oyuna eklenmeden önce test etmeleri ve geri bildirim sunmaları için bir platform görevi görecek. Oyun için daha dinamik aksiyonları hedefleyen hayatta kalma odaklı öğeler geliştirilirken, daha gündelik bir oyun deneyimi için de özel modlar iyileştiriliyor ve genişletiliyor. Keza haritalar da sık sık döndürülecek.

Oyuna takım mücadeleleri de geliyor

Yeni oyun sistemleri ve içerikleri de bu yıl oyuncuları bekleyenler arasında yer alıyor. Takım sistemi, oyuncuların takım arkadaşlarıyla iş birliği yaparak rakip takıma karşı üstünlük mücadelesi vermesine olanak tanıyacak ve galibiyet serileri elde eden takımlara ödüller verilecek.

Eşleşme sistemi ve botlar gelişiyor

Normal Maçlarda daha dengeli bir ortam sağlamak için eşleştirme sistemine değişiklikler geliyor. Eşleştirme Puanı (MMR) sistemi, benzer beceri seviyelerine sahip oyunculara daha adil bir rekabet ortamı sunmak için iyileştirmelerden geçecek. Normal Maçlardaki botların davranış kalıpları da daha doğal davranışlar ve çeşitli senaryolar içerecek şekilde daha sürükleyici ve anlamlı bir deneyim sunmak için geliştirilecek.

Normal Maçlar, Dereceli ve Esports arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için Dereceli modda önemli iyileştirmeler yapılacak. PUBG: BATTLEGROUNDS'un yeni haritası Rondo, gelecekte Esports maçlarına dahil edilmesine yönelik değerlendirmelerle birlikte nisan ayında Dereceli harita havuzuna eklenecek. Dereceli modu daha çekici hale getirmek için yeni kademe ödülleri ve Dereceli'ye özel ödüller de sizleri bekliyor. Öldürmelere daha fazla ağırlık verilmesi de dahil olmak üzere Dereceli Puanı sistemindeki değişiklikler, nisan ayında yapılması planlanan bir pilot testle kademelerin beceri seviyelerini daha doğru yansıtmasını sağlayacak.

Hile Karşıtı Geliştirmeler

Adil bir oyun ortamı sağlamak için hile karşıtı önlemler yoğunlaştırılacak ve odak noktası Dereceli modun ötesinde Normal Maçları ve tüm oyun modlarını kapsayacak şekilde genişletilecek. Mevcut çözümlerin güncellenmesi ve derin öğrenme teknolojisinin aktif kullanımı aracılığıyla, yasaklı yazılım kullanımının tespit edilmesi ve cezalandırılmasında hızın ve verimliliğin arttırılması hedefleniyor.