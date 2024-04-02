Fortnite, V-Papel Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Güncel Fiyatlar

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Epic Games, Fortnite'ın oyun içi eşya fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Özel paketler ile V-Papel fiyatları, an itibarıyla zamlanmış durumda. Peki güncel fiyatlar nasıl?

Epic Games'in 2017 yılında piyasaya sürdüğü hayatta kalma oyunu Fortnite ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, oyunun yerel para birimi olan V-Papel ile Türk Lirası arasında yeni bir fiyatlandırma tarifesi uygulamaya başladı. Yani Fortnite'ın oyun içi ürünlerine zam geldi. Fortnite'te alım satım yapan tüm oyuncular, bu zamdan etkilenecekler.

Epic Games tarafından yapılan açıklamada, yeni fiyatlandırma tarifesinin an itibarıyla geçerli olmaya başladığı belirtildi. Bu arada; Fortnite için oluşturulan yeni tarifenin tüm platformlar için olduğunu söyleyelim. 

Fortnite'ın V-Papel güncel fiyatları şöyle oldu:

Fortnite V-Papel fiyatları

Paket Fiyatı
Kod Adı: Meteor 95 TL
Misyonsuz Kurye 390 TL
Hediye Savaş Bileti 179 TL
1.000 V-Papel 190 TL
2.800 V-Papel 485 TL
5.000 V-Papel 780 TL
13.500 V-Papel 1.898 TL

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Bu arada; Fortnite'ın aylık güncellenen abonelik paketi olan Fortnite Tayfası için bir fiyat güncellemesi yapılmadığını söyleyelim. Paket, geçmişte olduğu gibi şimdi de 79 TL karşılığında satın alınabilecek.

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Kaynak : https://www.fortnite.com/news/upcoming-fortnite-pricing-alignment-in-czech-republic-denmark-eurozone-countries-united-states-and-more-in-october-2023
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