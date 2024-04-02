Epic Games'in 2017 yılında piyasaya sürdüğü hayatta kalma oyunu Fortnite ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, oyunun yerel para birimi olan V-Papel ile Türk Lirası arasında yeni bir fiyatlandırma tarifesi uygulamaya başladı. Yani Fortnite'ın oyun içi ürünlerine zam geldi. Fortnite'te alım satım yapan tüm oyuncular, bu zamdan etkilenecekler.
Epic Games tarafından yapılan açıklamada, yeni fiyatlandırma tarifesinin an itibarıyla geçerli olmaya başladığı belirtildi. Bu arada; Fortnite için oluşturulan yeni tarifenin tüm platformlar için olduğunu söyleyelim.
Fortnite'ın V-Papel güncel fiyatları şöyle oldu:
|Paket
|Fiyatı
|Kod Adı: Meteor
|95 TL
|Misyonsuz Kurye
|390 TL
|Hediye Savaş Bileti
|179 TL
|1.000 V-Papel
|190 TL
|2.800 V-Papel
|485 TL
|5.000 V-Papel
|780 TL
|13.500 V-Papel
|1.898 TL
Bu arada; Fortnite'ın aylık güncellenen abonelik paketi olan Fortnite Tayfası için bir fiyat güncellemesi yapılmadığını söyleyelim. Paket, geçmişte olduğu gibi şimdi de 79 TL karşılığında satın alınabilecek.