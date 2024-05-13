PUBG Mobile'ın bugün yayımlanacak v3.2 kodlu güncellemesi, 120 fps görüntü desteği vermeye başlayacak. Yeni özellik, ilk kez Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarıyla deneyimlenebilecek.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG Mobile ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Krafton, yaklaşmakta olan v3.2 güncellemesi ile oyunun seyrini değiştirecek. Çünkü yaklaşık 6 yıl önce piyasaya sürülen oyun, yeni güncelleme ile 120 FPS görüntü kalitesi sunmaya başlayacak.

Ancak bu yeni özellik, şimdilik bazı akıllı telefonlar için geçerli olacak. Bu telefonlar, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni nesil amiral gemileri olarak karşımıza çıktı. Bu bağlamda; Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S23 (tüm modeller) ve Galaxy Z Fold5, PUBG Mobile'ı 120 FPS'de oynatabilecek.

Güncelleme bugün yayımlanacak

Edinilen bilgilere göre PUBG Mobile'ın v3.2 güncellemesi, bugün gün içerisinde yayımlanacak. Oyuncular, böylelikle ilk kez 90 FPS'nin üzerinde görüntü kalitesine ulaşabilecekler. Samsung tarafından yapılan açıklamada, 120 FPS görüntü kalitesi sunabilmek için geliştirici ekiple çalışıldığı ifade edildi.

Bu haberimizde daha çok Samsung'un telefonlarına vurgu yapmış olsak da 120 FPS desteğinin diğer markalar için de uyumlu olacağına inanılıyor. Ancak Xiaomi gibi markalar, şimdilik bu konuda sessizler. Bu da Samsung dışında kalan diğer Android telefonların, daha geç bir tarihte PUBG Mobile için 120 FPS desteği sunmaya başlayacağını düşündürüyor.