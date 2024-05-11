Samsung'un gelecek yıl duyuracağı Galaxy S25 Ultra modelinin RAM ve depolama alanı kapasitesi ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında duyuracağı Galaxy S25 serisi üzerinde çalışmalara başladı. Hâl böyle olunca yaklaşmakta olan telefonlarla ilgili sızıntılar da çoğalmaya başladı.

Güney Koreli sızıntı kaynağı Sawyer Galox, X'te Samsung Galaxy S25 serisi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, serinin en güçlü modeli olacak "Galaxy S25 Ultra"nın RAM ve depolama seçenekleri yer alıyordu. Görünen o ki Samsung, 2025 model amiral gemisi telefonunda tüm kullanıcıları mest etmeyi başaracak.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi şöyle olacak:

12 GB + 256 GB

16 GB + 512 GB

16 GB + 1024 GB (1 TB)

Samsung, Galaxy S20 ve Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarının Ultra modellerinde de 16 GB RAM opsiyonu sunmuştu. Ancak sonradan bu karardan vazgeçen şirket, Galaxy S22, Galaxy S23 ve Galaxy S24'te 12 GB RAM'in üzerinde opsiyon sunmadı.

Bu arada; Sawyer Galox, Galaxy S25 Ultra ile ilgili başka bir bilgi de paylaştı. Bu bağlamda; telefonun ekran boyutunda küçük bir artış yaşanacağı iddia edildi. Yapılan açıklamaya göre Galaxy S24 Ultra'da 6.8 inç olan ekran boyutu, Galaxy S25 Ultra'da 6.9 inç olacak.