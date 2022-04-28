PUBG Mobile'da gerçek para harcamadan UC kazanmak isteyenlerin başvurduğu uygulama olan UC Kazan, yeni uygulamasıyla geri döndü. İlk uygulaması bir milyondan fazla indirilen geliştiriciler, daha fazla coin kazanma seçeneği sunan PubCode PRO'yu yayımladı.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG Mobile, oyunculara karakterlerini ve silahlarını diledikleri gibi özelleştirme imkânı sunuyor. Fakat bu özelleştirme seçeneklerinin pek çoğu, gerçek para karşılığında satın alınabilen oyun içi para birimi UC ile edinilebiliyor. İşte burada gerçek para harcamak istemeyen oyuncuların yardımına bir uygulama koşuyor.

PUBG Mobile oyuncularının uzun süredir gerçek para harcamadan UC kazanmalarını sağlayan UC Kazan uygulamasının geliştiricileri, PubCode PRO – UC Kazan adlı yeni UC kazanma uygulamalarını yayımladı. Bir önceki uygulaması 1 milyondan fazla indirilen yeni UC Kazan uygulaması, aynı çalışma mantığıyla oyunculara UC ödülü dağıtıyor.

PubCode PRO’da nasıl ücretsiz UC kazanılır?

PubCode PRO uygulamasını cihazınıza yükleyip kullanmaya başlayarak saatte bir loot topluyor ve coin biriktiriyorsunuz. Daha sonra kazandığınız bu coinleri kullanarak coin miktarınıza göre istediğiniz kadar UC talep edebiliyorsunuz. Örneğin uygulamada 490 coin karşılığında 28 UC, 690 coinle 55 UC ve 790 coinle 60 UC talep edebiliyorsunuz.

Kazandığınız coinlerle talep ettiğiniz UC, PUBG oyuncu adınızı yazarak yaptığınız talebin ardından en geç 1 gün içinde hesabınıza aktarılıyor. Uygulamada saatlik bonuslar yerine daha hızlı coin kazanmak isterseniz coin çarkını çevirebilir, reklam izleyebilir veya size verilen görevleri yapabilirsiniz.

PubCode PRO güvenli mi?

PubCode PRO, herhangi bir şekilde oyuna giriş yaparken kullandığınız e-posta adresinizi ya da şifrenizi talep etmiyor. Dolayısıyla uygulama, PUBG hesabınızın çalınması gibi bir risk barındırmıyor. Kazandığınız coinleri UC’ye dönüştürürken yalnızca oyuncu adınızı vermeniz yeterli oluyor.