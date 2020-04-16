PUBG Mobile'ın Yeni Kutup Modu Yayınlandı

Popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'a dondurucu soğuklar geldi. Oyuncular, Kutup Modu adlı yeni modda düşmanlarının yanı sıra fırtınalara karşı da hayatta kalmak zorundalar.

Daha önce PUBG Mobile'a kış temalı yeni bir hayatta kalma modu geleceğinden bahsetmiştik. Yeni Kutup Modu, EvoGround oyun modu seçimin bir bölümü olarak sunuluyor. Yeni mod, PUBG Mobile'a gelen ücretsiz içerik güncellemesiyle birlikte yayınlandı.

Kutup Modu, tahmin edebileceğiniz üzere PUBG Mobile'ın karlı Vikendi haritasında oynanıyor. Kış temalı modda zaman zaman karşınıza çıkan kutup fırtınalarına karşı vücut sıcaklığınızı yüksek tutmak zorundasınız. Eğer bunu başaramazsanız, soğuk hasarı alıyorsunuz. Ayrıca fırtınanın yanı sıra, düşmanlara karşı savaşta da hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz.

Dondurucu fırtınalara karşı ısınmalısınız

Kutup Modu'nda vücut sıcaklığınızı çeşitli yöntemlerle yüksek tutmalısınız. Kapalı alanda çakmak kullanıp ateş yakarak ısınabiliyorsunuz. Sonrasında dal toplayıp ateşi devam ettirebiliyorsunuz. Ayrıca vahşi tavukları avlayıp, topladığınız etlerle yemek pişirerek de vücut sıcaklığınızı koruyabiliyorsunuz.

Diğer yandan ısıtıcı ve sağlık paketleri gibi kaynakları kullanarak da hayatta kalabiliyorsunuz. Isı paketleri, oyuncuların aşırı soğukta vücut sıcaklığını koruyarak hayatta kalmalarını sağlıyor. Bir nevi termal içlik de diyebiliriz ama öyle söyleyince havalı olmuyor.

Oyuna snowboard ve drone'lar eklendi

PUBG Mobile'da yeni oyun moduna ek olarak Kış Festivali'nde yer alan snowboard'lar da oyuna eklendi. Benzer şekilde uzaktan kumandalı drone'lar da oyuncuların çevrelerini daha iyi görerek düşmanlara karşı avantaj sahibi olmaları için oyuna eklendi. PUBG Mobile, drone'ları oyuna getirerek, rakibi Call of Duty: Mobile'a adeta göz kırpıyor.

Kutup Modu içerik güncellemesi, oyuncuların devasa oyun içi etkinliklere katılabildiği PUBG Mobile'ın 2. Yıl Dönümü kutlamasının ardından oyunculara sunuldu. Popüler battle royale oyununu App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.