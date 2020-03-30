PUBG Mobile, CS:GO'daki Bir Silah Kaplamasını Kopyaladı

PUBG Mobile'a gelen bir M16A4 kostümünün, CS:GO'daki bir silah kaplamasıyla neredeyse aynı olduğu ortaya çıktı. İki kozmetik özelliğin birçok açıdan benzerlik göstermesi dikkat çekici.

Oyunlar, yeni kozmetik ürünleri tasarlarken benzer oyunlardan ilham alabilir. Özellikle düzenli güncellemeler alan oyunlarda bu durum sıkça görülür ve normaldir. Fakat arada bir aradaki benzerliklerin abartıya kaçtığı durumlar olabiliyor.

Benzerliklerin sınırını aştığı yeni bir örnek, PUBG Mobile'a gelen yeni bir M16A4 kaplaması olan Psycho Savage'da ortaya çıktı. Yeni silah kaplaması, topluluk tarafından beğeniyle karşılansa da genel hatlarıyla Counter-Strike Global Offensive'deki Neon Revolution adı verilen AK47 kaplaması ile neredeyse birebir aynıydı.

Yukarıdaki karşılaştırmada her iki silahın da aynı neon renk tonlarına sahip olduğu, uç noktalarında yeşil rengin kullanıldığı ve orta kısımlarına yeşil renkte yazı yazıldığı görülüyor. PUBG Mobile'daki kaplamada sadece ek olarak kaplamaya beyaz renkli çizgiler çekilmiş.

PUBG Mobile'a en son 0.17.0 güncellemesiyle Battle Royale Pass 12. Sezon ve 2. yıldönümüne özel kozmetik içerikleri gelmişti. Yeni sezonun Arcade teması neon kozmetiklere uygun ve Neon Revolution, her ne kadar kopya gibi görünse de temaya bütünlük sağlıyor. Peki siz, PUBG Mobile'ın yeni M16A4 kaplamasında CS:GO'nun içeriğini kopyaladığını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.