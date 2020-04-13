PUBG Mobile'a Kış Temalı Yeni Bir Oyun Modu Geliyor

PUBG Mobile'a kış temalı Cold Front Survival adlı yeni bir mod geliyor. Cold Front Survival'da oyuncular, karlı bir haritada düşmanların yanı sıra dondurucu soğuğa karşı da hayatta kalma mücadelesi verecek.

PUBG Mobile, sosyal medya hesaplarından 'Cold Front Survival' adlı yeni oyun modunu duyurdu. Cold Front Survival'ın karlı bir haritada oyuncuların hayatta kalma mücadelesi vereceği yeni bir mod olması bekleniyor.

PUBG Mobile'ın resmi sosyal medya hesapları, kış temalı Cold Front Survival'ın 16 Nisan'da geleceğini açıkladı ve birkaç tanıtım görseli yayınladı. Yeni mod, oyuncuları dondurucu soğuğun hakim olduğu bir bölgeye götürecek gibi görünüyor. Cold Front Survival, Erangel'in karlı bir versiyonunda veya Vikendi haritasında geçebilir.

PUBG Mobile'ın yeni oyun modu: Cold Front Survival

İlginç bir şekilde, PUBG Mobile'ın Instagram hesabında paylaşılan bir tanıtım görselinde Cold Front Survival modu ile oyuna drone'ların geleceği görülüyor. Drone kullanımı PUBG Mobile'ın rakibi Call of Duty: Mobile'dan ilham almış olabilir. Call of Duty: Mobile'da drone'lar, düşmanların yerini tespit etmek için kullanılıyor. Kar ve tipinin etkili olduğu Cold Front Survival modunda da düşmanların yerini tespit etmek için benzer bir mekanik kullanılabilir.

Tüm bunlara ek olarak, PUBG Mobile'ın resmi Hindistan Instagram hesabı, Cold Front Survival'da yer alacak yeni bir eşyayı tanıttı. Görselde yeni öğenin ne olabileceğine dair bir ipucu verilmedi. Ancak takipçiler yeni eşyanın ısı paketi olabileceğini düşünüyor. Isı paketi, oyuncuların aşırı soğukta vücut sıcaklığını koruyarak hayatta kalmalarını sağlayabilir. PUBG Mobile'ın yeni modu Cold Front Survival 16 Nisan'da yayınlanacak ve yakında yeni modla ilgili daha fazlasını öğreneceğiz.