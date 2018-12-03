Popüler kültür silahını kullanan tek kişi, o silahın menşei olan ABD değil. Son yıllardaki atılımları, ciddi şekilde planlandığı her halinden belli olan stratejik şirketleriyle Çin, dünyayı ele geçirmeye devam ediyor. Oyun dünyasını takip edenlerin PUBG’den tanıdığı Tencent, aslında çok daha büyük bir tablonun merkezinde yer alıyor.

Eğer dünyayı ele geçirmek istiyorsanız, insanların sizinle aynı şeyi düşünmeleri gerekir. Kitlelerin sizinle aynı şeyi düşünmesini sağlamak ise kültürü bir araç olarak kullanmaktan geçer. Süper kahraman filmleriyle ABD’nin Orta Doğu’daki efsaneleri unutturması, bunun en sert örneklerinden birisidir. Modern mitolojilerle bir kültür inşa edip onu popüler hale getirmek, bunu yapan tarafı her zaman bir adım öteye götürüyor.

Teknoloji sektöründeki ataklarıyla Çin, zaten bir süredir insanların gündeminde “ABD’nin yerini alacak” beklentisi oluşturdu. Bu o kadar kolay değil, ancak Çin’in önü artık çok açık. Uzun yıllardır demek isterdik, ancak hiç de uzak bir zamanda kurulmayan Tencent Holdings adındaki Çinli bir şirketin planları var. Eğer oyun oynuyor, film izliyor, mesajlaşma servislerini kullanıyor, yapay zekâları merak ediyor ya da bir şekilde internette vakit harcıyorsanız, bu şirketi tanımanız gerekiyor.

Güncelleme: Tencent'in sahibi olduğu oyun, haklarını satın aldığı PUBG Mobile. Oyunun PC ve konsol sürümü, Bluehole Studio'ya ait.

Bütün dünyaya nam salan oyun sektörünün son yıldızı: PUBG Mobile

Oyun sektörünün en çok para kazandıran kolu olan çevrim içi oyunculuk, PUBG ile yeni bir şekle kavuştu. Son yılların en popüler oyun tarzlarından birisi olan, bu dünyadan uzak insanları dahi içerisine çeken “Battle Royale” modu, Tencent’in ürünüydü.

ABD’li oyun şirketleri, Call of Duty ve Red Dead Redemption gibi kült serilere bile çevrim için oyun seçeneği olarak Battle Royale modu eklediler. Tencent, dünyanın en değerli ticari sektörlerinden olan oyun yapımcılığı konusunda rüştünü kanıtlamış oldu.

PUBG Mobile Tencent’in, yani doğrudan Çin’in kasasını doldurmaya devam ediyor. Aynı zamanda PUBG Mobile, dünyanın en büyük yapay zeka laboratuvarlarından birisi (Nasıl olduğunu anlamak için yazıyı sonuna kadar okuyun).

ABD’li süper kahramanların arkasındaki Çin desteği: Tencent Pictures

Tencent, sadece oyun sektöründe faaliyet gösteren bir şirket değil. Bugün sinema dünyasının en popüler yapımlarından bazıları, Hollywood çıkışlı olmalarına rağmen Tencent Pictures etiketiyle salonlara girdiler. Kuruluşunun üzerinden sadece 3 yıl geçmiş olmasına rağmen, Tencent’in yapımcısı olduğu, yatırım yaptığı, destek sağladığı bazı filmler şöyle:

Warcraft

Kong: Skull Island

Wonder Woman

Venom

Bumblebee

Terminator 6 (2019’da vizyonda olacak)

Şaşkınlığınızı görüyoruz. Amerikan yapımı olarak bilinen, o şekilde vizyona giren bu filmlerin çorbasında Tencent de tuz sahibi oldu, olmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Açık bir şekilde ABD’nin silahlarıyla ABD’yi vurma planlarına sahip olan Çin, ticaret savaşlarının önceden belli olan galibi gibi. Geçtiğimiz hafta TikTok uygulamasının arkasındaki şirketten, indirilme sayısıyla Instagram’ı geride bırakan, 75 milyar dolarla dünyanın en değerli girişimi olan Bytedance’dan bahsetmiştik:

Marvel, DC Comics rekabeti her türlü ABD’ye kazanç sağlıyor. Peki ya Tencent Comics?

Asya kültürün önemli bir parçası olan anime ve mangalar, aslında ABD merkezli çizgi roman şirketlerinin ürünlerinden daha derinlikli eserlere sahipler. Örneğin Avatar: The Last Airbender hikayesi gibi... Tencent ise modern mitolojinin bel kemiği olup sinema sektörünü ele geçiren çizgi roman dünyasında kendi adıyla yer alıyor.

Çok daha kaliteli çizimler ve hikayelerin yer aldığı statik dergiler, Kuzey Amerika’da İngilizce versiyonuyla satılmaya başladı bile.

WhatsApp’ın Tinder ile harmanlanmış hali: WeChat

Mesajlaşma uygulaması WeChat, özellikle Asya’da inanılmaz derecede popüler. Mart 2018’de 1 milyar aktif kullanıcıya erişen WeChat, biz veri gizliliğine yönelik ihlalleri Facebook özelinde tartışırken roket hızında büyüme kaydetti. Tencent’in bir platformu olan WeChat, günümüzün en dev mesajlaşma ve sosyal medya platformlarından birisi.

Yapay zekâların bilimsel bilimsel yönüyle ilgilenen tuhaf yer: Tencent AI Lab

Yapay zekâ teknolojileri konusunda Silikon Vadisi devlerinin en iyi işleri ortaya koyduklarını düşünebilirsiniz. Çin’nin Shenzen kentinde bulunan Tencent’e bağlı laboratuvar, 2016 yılından bu yana çalışma yürütüyor. Çin kültürünün önemli bir parçası olan gizlilik esaslarının sert bir şekilde uygulandığı bilim merkezi, makine öğrenimiz ve Big Data konusunda günümüzün en tanınan ismi Dr. Tong Zhang liderliğinde faaliyet gösteriyor.

Yapay zekânın karar verme ve yaratıcılık gibi öz-farkındalığa kapı aralamasını sağlayacak yetenekleri üzerinde çalışan bilim insanlarının sayısı 50’yi geçiyor. Aynı zamanda ABD’den ve Çin’den bir araya gelen 200’ü aşkın yüksek mühendis de görev yapıyor.

Tencent AI Lab, kamuoyuna açıklanan detaylara göre, görüntü işleme, konuşma tanıma, dil işleme ve makine öğrenimi üzerinde yoğunlaşan 4 farklı dala sahip. Burada yapılan çalışmalar, sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve bulut hizmetlerinde deneniyor. Bu da PUBG Mobile'I, dünyanın en popüler oyunlarından birisi dışında, bir yapay zekEâ laboratuvarına dönüştürüyor.

Tencent’in bünyesinde bulunan YouTube alternatifi Tencent Video, Twitch alternatifi Now Live, Google.com alternatifi QQ.com ve QQ Music, QQ Mail, TenPay, Nextradio gibi pek çok alt şirketi de var.

Eğer önümüzdeki yıllarda dünyayı daha iyi anlamak, neler olup bittiğine ilişkin daha çok fikir sahibi olmak istiyorsanız, Çinli şirketleri taki etmeye devam edin.

Webtekno, uzak doğudan gelen yeni çağın ayak seslerini aktarmaya devam edecek. Takipte kalın.