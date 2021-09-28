Her şeyin internet ortamına geçiş yaptığı şu zamanda, televizyonculuk anlayışı da eski anlamını kaybedip teknolojiye ayak uydurmuş durumda: İnternet üzerinden dizi ve film izleyebileceğiniz ücretli-ücretsiz sanal platformların son yıllardaki artışı da buna verilebilecek en iyi örnek olsa gerek.
Bu yazımızda, ücretsiz çevrimiçi bir dizi ve film izleme platformu olan Puhu TV üzerinden izleyebileceğiniz en iyi yerli ve yabancı dizileri sizler için derledik. Keyifli izlemeler.
Puhu TV'de izleyebileceğiniz birbirinden güzel 8 dizi:
- The Young Pope
- The Miniaturist
- Liar
- Roadkill
- Şahsiyet
- Fi
- Dip
- Behzat Ç.
Genç bir din adamına odaklanan: The Young Pope
- Yayın tarihi: 2016
- Tür: Dram
- Yönetmen: Paolo Sorrentino
- Oyuncular: Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando
- IMDb puanı: 8,4
Tarihin en genç ve ilk Amerikan papası Lenny Belardo’nun hayatına odaklanan The Young Pope, Belardo’nun Roma Katolik Kilisesi’ni kökten değiştirebilecek seçimlerinin ardındaki kederli geçmişini ve inancıyla arasındaki sorunlu ilişkiyi anlatıyor. Yaptığı işlerle epeyce bir adından söz ettiren Paolo Sorrentino’nun yönettiği The Young Pope’un başrolünde ise ünlü oyuncu Jude Law yer alıyor.
Gizemli bir hikaye anlatan: The Miniaturist
- Yayın tarihi: 2017
- Tür: Dram, Gizem
- Yönetmen: Guillem Morales
- Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Romolo Garai, Hayley Squires
- IMDb puanı: 7,0
17. Yüzyılda yaşayan genç bir kadın Amsterdam’a taşınır ve tüccar kocasının hediye etmiş olduğu oyuncak bebek evini dekore etmesi için gizemli bir minyatürcüyü işe alır. Ancak bir süre sonra bu canlı gibi görünen minyatürler, bir şekilde kaderini belirlemeye başlayacaktır.
Ülkemizde de uyarlaması bulunan: Liar
- Yayın tarihi: 2017
- Tür: Dram, Gizem
- Yönetmen: James Strong, Samuel Donovan, Chris Sweeney
- Oyuncular: Joanne Froggatt, Ioan Gruffudd, Zoe Tapper
- IMDb puanı: 7,1
2 sezonu bulunan psikolojik gerilim dizisi Liar, öğretmen Laura Nielson’ın alanında oldukça ünlü bir cerrah olan Andrew Earlham’ı tecavüzle suçlamasını konu ediniyor. Liar, 'Yalancı' ismiyle yayınlanan yeni Türk dizisinin de orijinal versiyonudur.
4 bölümde bitirebileceğiniz: Roadkill
- Yayın tarihi: 2020
- Tür: Dram, Gerilim
- Yönetmen: Michael Keillor
- Oyuncular: Hugh Laurie, Helen McCrory, Olivia Vinall
- IMDb puanı: 6,8
Siyasetçi Peter Laurence’ın özel hayatı bir çöküşün eşiğindedir; ancak Laurence bu durumu pek de ciddiye almadan ve herhangi bir suçluluk ya da vicdan azabı hissetmeden, hedefine ulaşmak adına elinden gelen her şeyi yapar. Peki ya Laurence, sırlarını ardında bırakıp asıl hedefine ulaşabilecek midir? 4 bölümlük bir mini seri olan Roadkill’in başrolünde birçoğumuzun House M.D.’den tanıdığı Hugh Laurie ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Helen McCrory yer alıyor.
Haluk Bilginer'e ödüller kazandıran: Şahsiyet
- Yayın tarihi: 2018
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmen: Onur Saylak
- Oyuncular: Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger
- IMDb puanı: 9,1
Emekli bir polis memuru olan Agah Beyoğlu; kendisine Alzheimer teşhisi konması sonucu kısa bir süre sonra ‘şahsiyet’ini bile hatırlayamayacağını fark eder. Bu, yıllar önce işlenmiş bir suçun intikamını almak için işlenecek bir dizi cinayetler serisinin başlangıcı olacaktır. Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer’i izlediğimiz Şahsiyet, Bilginer’e Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül getirmiştir.
Bir başka iddialı Türk dizisi: Fi
- Yayın tarihi: 2017
- Tür: Dram, Romantik
- Yönetmen: Mert Baykal
- Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür
- IMDb puanı: 7,8
Azra Kohen’in kaleme aldığı kitap serisinin aynı isimli ilk kitabından uyarlanan Fi, ülkenin önde gelen psikiyatristlerinden birisi olan Can Manay’ın, sevgilisi Deniz’le birlikte yaşayan hırslı bir dansçı olan Duru’yla olan saplantılı ilişkisini ve geçmişinden kaynaklanan sıkıntılarına odaklanıyor. Dizinin Çi isimli bir de devam sezonu bulunmaktadır.
Bir şansa daha ihtiyacı olanların anlatıldığı: Dip
- Yayın tarihi: 2018
- Tür: Aksiyon, Macera, Dram
- Yönetmen: Çağatay Tosun, Uygar Kutlu
- Oyuncular: İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç
- IMDb puanı: 7,1
Görevi, intihar etmeye çalışan insanları kurtarmak için intihar ara bulucusu olarak çalışmak olan Sahir’in hayatı; Melen köprüsünden atlamak üzere olan Bilge’yle yollarının kesişmesiyle değişecektir.
Bir Ankara polisiyesi: Behzat Ç.
- Yayın tarihi: 2010
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmen: Serdar Akar, Doğan Ümit Karaca, Sadullah Şentürk
- Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Berkan Sal, İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Nejat İşler
- IMDb puanı: 8,8
Behzat Ç.’yi anlatmaya pek de gerek yok aslında; zira kendisi Türk televizyonunun en kült eserlerinin başında geliyor ancak biz yine de belki bilmeyenleriniz vardır diye kısaca anlatalım. ‘Bir Ankara polisiyesi’ olan Behzat Ç.; cinayet büro komiseri Behzat Ç. ve ekibinin maceralarını ve özel hayatlarında yaşananları anlatıyor.