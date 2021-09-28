Ücretsiz çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Puhu Tv; üyelerine aralarında seçip izleyebilecekleri oldukça geniş bir dizi seçkisi sunuyor. Biz de sizler için bu dizilerden en iyi 8'ini listeledik.

Her şeyin internet ortamına geçiş yaptığı şu zamanda, televizyonculuk anlayışı da eski anlamını kaybedip teknolojiye ayak uydurmuş durumda: İnternet üzerinden dizi ve film izleyebileceğiniz ücretli-ücretsiz sanal platformların son yıllardaki artışı da buna verilebilecek en iyi örnek olsa gerek.

Bu yazımızda, ücretsiz çevrimiçi bir dizi ve film izleme platformu olan Puhu TV üzerinden izleyebileceğiniz en iyi yerli ve yabancı dizileri sizler için derledik. Keyifli izlemeler.

Puhu TV'de izleyebileceğiniz birbirinden güzel 8 dizi:

The Young Pope

The Miniaturist

Liar

Roadkill

Şahsiyet

Fi

Dip

Behzat Ç.

Genç bir din adamına odaklanan: The Young Pope

Yayın tarihi: 2016

Tür: Dram

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Oyuncular: Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando

IMDb puanı: 8,4

Tarihin en genç ve ilk Amerikan papası Lenny Belardo’nun hayatına odaklanan The Young Pope, Belardo’nun Roma Katolik Kilisesi’ni kökten değiştirebilecek seçimlerinin ardındaki kederli geçmişini ve inancıyla arasındaki sorunlu ilişkiyi anlatıyor. Yaptığı işlerle epeyce bir adından söz ettiren Paolo Sorrentino’nun yönettiği The Young Pope’un başrolünde ise ünlü oyuncu Jude Law yer alıyor.

Gizemli bir hikaye anlatan: The Miniaturist

Yayın tarihi: 2017

Tür: Dram, Gizem

Yönetmen: Guillem Morales

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Romolo Garai, Hayley Squires

IMDb puanı: 7,0

17. Yüzyılda yaşayan genç bir kadın Amsterdam’a taşınır ve tüccar kocasının hediye etmiş olduğu oyuncak bebek evini dekore etmesi için gizemli bir minyatürcüyü işe alır. Ancak bir süre sonra bu canlı gibi görünen minyatürler, bir şekilde kaderini belirlemeye başlayacaktır.

Ülkemizde de uyarlaması bulunan: Liar

Yayın tarihi: 2017

Tür: Dram, Gizem

Yönetmen: James Strong, Samuel Donovan, Chris Sweeney

Oyuncular: Joanne Froggatt, Ioan Gruffudd, Zoe Tapper

IMDb puanı: 7,1

2 sezonu bulunan psikolojik gerilim dizisi Liar, öğretmen Laura Nielson’ın alanında oldukça ünlü bir cerrah olan Andrew Earlham’ı tecavüzle suçlamasını konu ediniyor. Liar, 'Yalancı' ismiyle yayınlanan yeni Türk dizisinin de orijinal versiyonudur.

4 bölümde bitirebileceğiniz: Roadkill

Yayın tarihi: 2020

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Michael Keillor

Oyuncular: Hugh Laurie, Helen McCrory, Olivia Vinall

IMDb puanı: 6,8

Siyasetçi Peter Laurence’ın özel hayatı bir çöküşün eşiğindedir; ancak Laurence bu durumu pek de ciddiye almadan ve herhangi bir suçluluk ya da vicdan azabı hissetmeden, hedefine ulaşmak adına elinden gelen her şeyi yapar. Peki ya Laurence, sırlarını ardında bırakıp asıl hedefine ulaşabilecek midir? 4 bölümlük bir mini seri olan Roadkill’in başrolünde birçoğumuzun House M.D.’den tanıdığı Hugh Laurie ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Helen McCrory yer alıyor.

Haluk Bilginer'e ödüller kazandıran: Şahsiyet

Yayın tarihi: 2018

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger

IMDb puanı: 9,1

Emekli bir polis memuru olan Agah Beyoğlu; kendisine Alzheimer teşhisi konması sonucu kısa bir süre sonra ‘şahsiyet’ini bile hatırlayamayacağını fark eder. Bu, yıllar önce işlenmiş bir suçun intikamını almak için işlenecek bir dizi cinayetler serisinin başlangıcı olacaktır. Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer’i izlediğimiz Şahsiyet, Bilginer’e Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül getirmiştir.

Bir başka iddialı Türk dizisi: Fi

Yayın tarihi: 2017

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür

IMDb puanı: 7,8

Azra Kohen’in kaleme aldığı kitap serisinin aynı isimli ilk kitabından uyarlanan Fi, ülkenin önde gelen psikiyatristlerinden birisi olan Can Manay’ın, sevgilisi Deniz’le birlikte yaşayan hırslı bir dansçı olan Duru’yla olan saplantılı ilişkisini ve geçmişinden kaynaklanan sıkıntılarına odaklanıyor. Dizinin Çi isimli bir de devam sezonu bulunmaktadır.

Bir şansa daha ihtiyacı olanların anlatıldığı: Dip

Yayın tarihi: 2018

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Çağatay Tosun, Uygar Kutlu

Oyuncular: İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Berrak Tüzünataç

IMDb puanı: 7,1

Görevi, intihar etmeye çalışan insanları kurtarmak için intihar ara bulucusu olarak çalışmak olan Sahir’in hayatı; Melen köprüsünden atlamak üzere olan Bilge’yle yollarının kesişmesiyle değişecektir.

Bir Ankara polisiyesi: Behzat Ç.

Yayın tarihi: 2010

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Serdar Akar, Doğan Ümit Karaca, Sadullah Şentürk

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Berkan Sal, İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Nejat İşler

IMDb puanı: 8,8

Behzat Ç.’yi anlatmaya pek de gerek yok aslında; zira kendisi Türk televizyonunun en kült eserlerinin başında geliyor ancak biz yine de belki bilmeyenleriniz vardır diye kısaca anlatalım. ‘Bir Ankara polisiyesi’ olan Behzat Ç.; cinayet büro komiseri Behzat Ç. ve ekibinin maceralarını ve özel hayatlarında yaşananları anlatıyor.