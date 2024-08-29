Elektrikli otomobil satışlarında Türkiye ve Avrupa birbirlerinden farklı yönlere gidiyorlar.

Elektrikli otomobil satışlarında Temmuz ayı rakamları belli oldu. Avrupa'nın pek çok ülkesinde otomobil satışları yavaşlamaya ya da gerilemeye başlarken Türkiye'de ise elektrikli otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti.

Yılın ilk yedi ayının ardından Türkiye, toplam otomobil satışlarında Avrupa'da 6. sırada yer alıyor. Söz konusu elektrikli otomobiller olduğunda ise Türkiye, Avrupa sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Türkiye'de otomobil pazarındaki daralmaya rağmen elektrikli otomobil pazarındaki talebin artış gösterdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Teşvikler etkisini gösteriyor

Türkiye'de Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,43 artışla 536 bin 583 adet oldu. Tam elektrikli otomobil satışı ise bu dönemde 41 bin 371 adet olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında %158'lik bir artışa işaret ediyor.

Türkiye, elektrikli otomobil performansıyla Avrupa'da 32 ülke arasında 9. sırada yer aldı. Toplam satışlardaki pazar payına baktığımızda ise Türkiye'nin %7,7 ile 17. sırada yer aldığını görüyoruz. Bu da ülkemizde elektrikli pazarının henüz olgunluğa erişmediği anlamına geliyor olabilir.

Satışların artışında ise elektrikli otomobillere yönelik teşviklerin etkisi olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'ye yatırım yapacak olan firmalara sunulan vergi avantajı, ülkemizde elektrikli otomobillere olan talebi de arttırmış durumda.

Elektrikli otomobiller hakkında siz ne düşünüyorsunuz?