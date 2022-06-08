Qualcomm CEO’su Cristiano Amon geçtiğimiz aylarda Huawei’nin Apple kadar güçlü imkanlara sahip olduğunu iddia etmişti ve Qualcomm’un da Apple’ın M1 yongasıyla doğrudan rekabet edebilecek bir yonga seti üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bugün şirketin CEO’su yine büyük bir iddiayla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz ay Apple, çiplerinin sırlarını rakip firmalara yolladığını düşündüğü iki eski çalışanına dava açmıştı. Apple, geçtiğimiz yıl işten ayrılmadan önce çalışanlarının yüzlerce bilgiyi kopyalayıp Rivos’a verdiğini iddia etmişti. Bu iddialar ve dava hala gündemdeyken bugün Qualcomm CEO’su Apple’ı kızdıracak bir iddia ortaya attı. CEO’ya göre Qualcomm eski Apple çalışanları sayesinde henüz birkaç gün önce tanıtılan M2 işlemcisini alt edebilecek kapasiteye sahip.

Şirketin CEO’su, üç eski Apple mühendisinin uzmanlığıyla birlikte çalışarak dizüstü ve masaüstü bilgisayar sektöründe üretecekleri çiplerin M2 yonga setini rahatlıkla geçebileceğini düşünüyor. M1 çipiyle alakalı da aynı iddiaları ortaya atan CEO’nun bu sefer haklı çıkıp çıkmayacağı ise Qualcomm’un üreteceği çiplerin kalitesine göre belli olacak.

Qualcomm, eski Apple çalışanları sayesinde en iyi çipe sahip olabileceğine inanıyor

Cristiano Amon, daha önce Apple çipleri üzerinde çalışan ancak şimdi Qualcomm'da çalışan bir çip mimari ekibinin yardımıyla şirketinin piyasadaki en iyi çipe sahip olabileceğine inanıyor. Bu yılın başlarında Qualcomm, Nuvia’yı 1,4 milyar dolara satış almıştı. Satın almanın ardından şirkete Apple çalışanları katılmış ve şirket Apple’ın M1 çipinin ardında yatan mimariyi öğrenme imkanı bulmuştu.

CEO Cristiano Amon, şirketin artık Apple'ı PC pazarında da yenebileceğini düşünüyor. Amon geçen hafta verdiği bir röportajda, "CPU'da PC'de performans liderliğine sahip olmayı hedefliyoruz" dedi. Pek çok telefon markasında gördüğümüz işletim sistemleriyle adından sıkça söz ettiren Qualcomm'un bu iddialarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise bekleyip göreceğiz. Ancak Qualcomm'un eski Apple çalışanlarından yardım aldığı iddiası, Apple'ın eski çalışanlarıyla tekrar davalık olabileceği ihtimalini de beraberinde getiriyor.