Qualcomm, telefonlardan başka cihazlarda da kullanılabilecek 5G çipler üreterek piyasaya sürüyor.

Teknoloji piyasası son dönemde oldukça büyük bir rekabete ev sahipliği yapıyor. Qualcomm da çok ciddi bir rekabetin içerisinde. Çip üreticisi, ana müşterilerinden olan Apple’ı kaybettikten sonra kendine yeni pazarlar edinme çabası içerisinde.

San Diego merkezli Qualcomm, şu anda dünyanın en büyük mobil telefon çipi üreticisi durumunda bulunuyor. Firma son olarak yatırımcılarına yönelik bir açıklama yaptı ve 5G ağlarda büyük bir artış beklediklerini belirtti. 5G bağlantısı 4G’den daha hızlı olacak ve bu yılın sonunda piyasada olacak.

Qualcomm’un 5G destekli çipleri çeşitli telefonlarda bulunacak.

Qualcomm, Apple’ın iPhone’larda Intel ile çalışmaya başlamasından sonra büyük bir kayıp yaşamıştı. MediaTek, Samsung ve Huawei de 5G çipler geliştirme çalışmaları yürütüyor.

İspanya’da yapılan Mobile World Congress’de Qualcomm’un rakiplerinden önce 5G çipleri satışa sunma planı bulunduğu ortaya çıktı. Firmadan yapılan açıklamada, Japon e-ticaret firması Rakuten’in mobil departmanı ile birlikte ağ ekipmanları için 5G çip üretileceği belirtildi.

Qualcomm ayrıca kişisel bilgisayarlara yönelik çipler de geliştiriyor. Firma daha önce de Intel’e karşı işlemci pazarında hamleler yapmıştı. Firma, 5G sabit kablosuz istasyonlar geliştireceğini de duyurdu. Verizon gibi firmalar da bu istasyonların yeterince hızlı olmasını umuyor. Böylece kablolarla yapılan geniş bant kablosuz bağlantılara ihtiyaç kalmayacak.

Qualcomm ayrıca otomobil üreticilerini hedef alan yeni bir çipseti duyurusu yaptı. Normalde araçlar internete bağlanabiliyor ancak 5G çiplerle beraber yoldaki diğer nesnelere bağlanmaları da mümkün olabilecek. Araçlar trafik işaretleri, diğer araçlar ve trafik sinyalleri ile iletişim kurabilecek.Bu sayede otonom araçların becerileri de bir üst seviyeye taşınacak.